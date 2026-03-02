Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Trần Lê Hưng

Họ tên: Trần Lê Hưng Ngày sinh: 13/11/1991

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Phó giáo sư, Trường Kỹ sư Paris (Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris), Đại học Gustave Eiffel, Pháp Đơn vị giới thiệu: Tự ứng cử

*Thành tích/Khen thưởng:

• Tác giả chính của 30 công bố khoa học, trong đó 20 công bố với vai trò tác giả chính; gồm 15 bài báo quốc tế thuộc danh mục SCIE (Q1) và 15 công bố tại hội thảo quốc tế chuyên ngành (diễn giả chính).

• Nhận học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ dành cho nhà khoa học có thành tích đặc biệt xuất sắc của Đại học Quốc gia Hà Nội (2021–2022).

• Chủ nhiệm và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu cấp trường, cấp bộ và quốc tế; chủ nhiệm đề tài tại Đại học Gustave Eiffel (Pháp) nghiệm thu năm 2025.

• Chủ trì công trình nghiên cứu phát triển tà vẹt tích hợp thông minh ứng dụng công nghệ cao trong duy tu, bảo trì đường sắt tốc độ cao; đã được thương mại hóa tại thị trường Pháp và châu Âu.

• Phát triển phần mềm “KD-Railway” ver2 ứng dụng trí tuệ nhân tạo tối ưu thiết kế mặt cắt ngang cầu đường sắt tốc độ cao.

• Năm 2024 là tác giả chính của 7 công bố khoa học (3 bài SCIE, 4 báo cáo hội thảo quốc tế).

• Hướng dẫn 5 thực tập sinh (4 thạc sĩ, 1 kỹ sư) và tham gia hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh tiến sĩ.

• Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025.

• Giải thưởng “Triển vọng” cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần V năm 2025.

• Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tiếp (2024–2025).

• Danh hiệu Nhân tài thay đổi thế giới do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trao tặng.