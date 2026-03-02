Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Trần Lê Hưng

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

lh2-frsc-845-5844.jpg

Họ tên: Trần Lê Hưng

Ngày sinh: 13/11/1991
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Phó giáo sư, Trường Kỹ sư Paris (Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris), Đại học Gustave Eiffel, Pháp

Đơn vị giới thiệu: Tự ứng cử

*Thành tích/Khen thưởng:

• Tác giả chính của 30 công bố khoa học, trong đó 20 công bố với vai trò tác giả chính; gồm 15 bài báo quốc tế thuộc danh mục SCIE (Q1) và 15 công bố tại hội thảo quốc tế chuyên ngành (diễn giả chính).

• Nhận học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ dành cho nhà khoa học có thành tích đặc biệt xuất sắc của Đại học Quốc gia Hà Nội (2021–2022).

• Chủ nhiệm và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu cấp trường, cấp bộ và quốc tế; chủ nhiệm đề tài tại Đại học Gustave Eiffel (Pháp) nghiệm thu năm 2025.

• Chủ trì công trình nghiên cứu phát triển tà vẹt tích hợp thông minh ứng dụng công nghệ cao trong duy tu, bảo trì đường sắt tốc độ cao; đã được thương mại hóa tại thị trường Pháp và châu Âu.

• Phát triển phần mềm “KD-Railway” ver2 ứng dụng trí tuệ nhân tạo tối ưu thiết kế mặt cắt ngang cầu đường sắt tốc độ cao.

• Năm 2024 là tác giả chính của 7 công bố khoa học (3 bài SCIE, 4 báo cáo hội thảo quốc tế).

• Hướng dẫn 5 thực tập sinh (4 thạc sĩ, 1 kỹ sư) và tham gia hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh tiến sĩ.

• Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025.

• Giải thưởng “Triển vọng” cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần V năm 2025.

• Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tiếp (2024–2025).

• Danh hiệu Nhân tài thay đổi thế giới do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trao tặng.

Thanh Huyền
#Trần Lê Hưng #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu #Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam #Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục