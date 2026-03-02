Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Hữu Thành

Họ tên: Nguyễn Hữu Thành Ngày sinh: 25/12/2007 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Trần Phú Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại

Thành tích/Khen thưởng:

• Huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế năm 2025

• Huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế Avicena năm 2024

• Học sinh xuất sắc năm học 2024 – 2025.

• Giải Nhất HSG Thành phố bảng A môn Sinh học năm học 2024 – 2025

• Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

• Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng

• Học bổng Vallet năm học 2024 – 2025

• Giải Nhì HSG Quốc gia môn Sinh học năm học 2023 – 2024

• Huy chương Vàng kỳ thi chọn HSG vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ môn Sinh học năm 2023.

• Học bổng Vallet năm học 2023 – 2024

• Tham gia kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2025.