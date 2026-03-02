Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Hữu Thành

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC HỌC TẬP

525915704-1090701036571112-14339.jpg

Họ tên: Nguyễn Hữu Thành

Ngày sinh: 25/12/2007

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Trần Phú

Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại

Thành tích/Khen thưởng:

• Huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế năm 2025

• Huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế Avicena năm 2024

• Học sinh xuất sắc năm học 2024 – 2025.

• Giải Nhất HSG Thành phố bảng A môn Sinh học năm học 2024 – 2025

• Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

• Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng

• Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng

• Học bổng Vallet năm học 2024 – 2025

• Giải Nhì HSG Quốc gia môn Sinh học năm học 2023 – 2024

• Huy chương Vàng kỳ thi chọn HSG vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ môn Sinh học năm 2023.

• Học bổng Vallet năm học 2023 – 2024

• Tham gia kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2025.

Thanh Huyền
#Nguyễn Hữu Thành #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu #Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam #Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục