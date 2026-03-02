Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Hữu Thành

Họ tên: Nguyễn Hữu Thành
Ngày sinh: 25/12/2007
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Trần Phú
Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại
Thành tích/Khen thưởng:
• Huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế năm 2025
• Huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế Avicena năm 2024
• Học sinh xuất sắc năm học 2024 – 2025.
• Giải Nhất HSG Thành phố bảng A môn Sinh học năm học 2024 – 2025
• Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
• Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng
• Học bổng Vallet năm học 2024 – 2025
• Giải Nhì HSG Quốc gia môn Sinh học năm học 2023 – 2024
• Huy chương Vàng kỳ thi chọn HSG vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ môn Sinh học năm 2023.
• Học bổng Vallet năm học 2023 – 2024
• Tham gia kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2025.