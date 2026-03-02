Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lại Phước Trường Thành

Họ tên: Lại Phước Trường Thành

Ngày sinh: 24/10/1994

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Ủy viên BCH Đảng bộ phường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ

Đơn vị giới thiệu: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cái Khế, Cần Thơ

Thành tích/Khen thưởng:

• Tư vấn, hướng nghiệp cho 2.259 đoàn viên thanh niên; giới thiệu việc làm cho 745 đoàn viên thanh niên và 54 bộ đội xuất ngũ.

• Hướng dẫn và duy trì tổ góp vốn xoay vòng với 82 tổ viên, tổng vốn thu hàng tháng 8.200.000 đồng.

• Chỉ đạo nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; đảm nhận 16 đoạn đường, hẻm “An toàn – Xanh – Sạch”, nâng chất và xây dựng mới 10 tuyến “Văn minh – An toàn – Xanh – Sạch – Đẹp”.

• Tổ chức 329 hoạt động bảo vệ môi trường với hơn 4.947 lượt thanh niên tham gia; gần 120 buổi hướng dẫn giao thông; phát hơn 4.000 tờ rơi pháp luật, 2.500 tờ rơi phòng chống dịch, 1.800 tài liệu tuyên truyền PCCC.

• Chỉ đạo thực hiện 65 công trình thanh niên với giá trị làm lợi hơn 1,02 tỷ đồng; 249 công trình cấp chi đoàn (484,66 triệu đồng) và 224 phần việc thanh niên (318,42 triệu đồng).

• Hiến 20 đơn vị máu; vận động và phối hợp tổ chức hiến hơn 914 đơn vị máu, trong đó cấp quận 294 đơn vị và cấp thành phố 54 đơn vị.

• Tổ chức mô hình “Bếp Ấm” hỗ trợ bệnh nhân tại bệnh viện với hơn 2.800 suất ăn, tổng giá trị hơn 150 triệu đồng.

• Duy trì các câu lạc bộ và đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ trẻ em khó khăn; mô hình “Em nuôi của Đoàn” hỗ trợ 12 học sinh, trong đó một số em được nhận đỡ đầu đến 18 tuổi.

• Xây dựng mô hình “Heo đất cho em”, tiết kiệm hơn 14,6 triệu đồng, mua 20 thẻ BHYT cho thiếu nhi khó khăn.

• Tổ chức 512 hoạt động sinh hoạt, vui chơi cho 7.947 thiếu nhi; tặng 1.654 phần quà dịp 1/6 và hơn 4.700 phần quà Trung thu.

• Triển khai 18 công trình “Vì đàn em thân yêu”, trao 1.740 phần quà cho thiếu nhi khó khăn.

• Phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 1.860 người cao tuổi.

• Tổ chức 5 Ngày hội Bảo vệ môi trường (2021–2025), thu gom hơn 20 tấn rác tái chế, tổng giá trị hoạt động trên 260 triệu đồng.

• Phối hợp tổ chức “Cửa hàng Yêu thương 0 đồng” 5 lần, trao 1.239 phần quà, 95 suất học bổng; tổng giá trị gần 637 triệu đồng.

• Tổ chức “Hành trình yêu thương” tại nhiều địa phương, trao hơn 2.000 phần quà với tổng giá trị trên 670 triệu đồng.

• Triển khai mô hình “Kế hoạch nhỏ, vì đàn em thân yêu”, gây quỹ hơn 23,3 triệu đồng hỗ trợ thiếu nhi.

• Vận động hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão số 3 (YAGI): 10 chuyến xe, hơn 200 tấn hàng hóa, tổng kim ngạch hỗ trợ trên 5 tỷ đồng.

• Hỗ trợ vốn vay chính sách cho 112 thanh niên và học sinh sinh viên khó khăn với 5,65 tỷ đồng; quản lý dư nợ hơn 27,68 tỷ đồng.

• Được nhận nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Đồng Đội, UBND thành phố Cần Thơ, UBND quận Ninh Kiều và UBND phường Cái Khế trong những đợt thi đua.