Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lê Văn Thiện

Họ tên: Lê Văn Thiện Ngày sinh: 08/8/1992 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trường THPT An Lương Đông Đơn vị giới thiệu: Trường THPT An Lương Đông

Thành tích/Khen thưởng:

• Đã hiến máu tình nguyện 18 lần.

• Tổ chức những hoạt động “Thu yêu thương”, “Xuân yêu thương” tại một số trường tiểu học vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn.

• Tổ chức hoạt động thiện nguyện tại Trường THPT An Lương Đông, lan tỏa tinh thần sẻ chia.

• Tổ chức, duy trì những câu lạc bộ học sinh tại trường, tạo môi trường rèn luyện kỹ năng.

• Triển khai hoạt động “Đổi giấy lấy cây”, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

• Tổ chức giải chạy ALĐ Jogging những năm 2023, 2024, 2025, thúc đẩy rèn luyện sức khỏe và gắn kết học sinh.

• Hiệu quả hoạt động xã hội tạo tác động tích cực về vật chất và tinh thần cho cộng đồng, học sinh.

• Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm học 2022 – 2023.

• Bằng khen Trung ương Đoàn năm học 2022 – 2023.

• Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 – 2024.

• Bằng khen của Thành Đoàn Huế về thành tích xuất sắc trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2025.