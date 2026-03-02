Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lê Văn Thiện

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

494147516-1136607104934485-91786-5890.jpg

Họ tên: Lê Văn Thiện

Ngày sinh: 08/8/1992

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Trường THPT An Lương Đông

Đơn vị giới thiệu: Trường THPT An Lương Đông

Thành tích/Khen thưởng:

• Đã hiến máu tình nguyện 18 lần.

• Tổ chức những hoạt động “Thu yêu thương”, “Xuân yêu thương” tại một số trường tiểu học vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn.

• Tổ chức hoạt động thiện nguyện tại Trường THPT An Lương Đông, lan tỏa tinh thần sẻ chia.

• Tổ chức, duy trì những câu lạc bộ học sinh tại trường, tạo môi trường rèn luyện kỹ năng.

• Triển khai hoạt động “Đổi giấy lấy cây”, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

• Tổ chức giải chạy ALĐ Jogging những năm 2023, 2024, 2025, thúc đẩy rèn luyện sức khỏe và gắn kết học sinh.

• Hiệu quả hoạt động xã hội tạo tác động tích cực về vật chất và tinh thần cho cộng đồng, học sinh.

• Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm học 2022 – 2023.

• Bằng khen Trung ương Đoàn năm học 2022 – 2023.

• Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 – 2024.

• Bằng khen của Thành Đoàn Huế về thành tích xuất sắc trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2025.

Thanh Huyền
#Lê Văn Thiện #Giải thưởng #Gương mặt trẻ Việt Nam #hoạt động xã hội #thiện nguyện #bảo vệ môi trường #thể thao #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục