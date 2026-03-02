Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Sáng 2/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ, bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo quy định của Trung ương.

Ông Trần Huy Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, cho biết, việc kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy được triển khai trên cơ sở thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng về ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan công tác nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình bầu cử theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Ông Đặng Xuân Phong yêu cầu các ủy viên Ban Chấp hành phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình, thủ tục về công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng thẩm quyền.

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết quả, ông Trần Huy Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, với số phiếu đạt 100% đại biểu có mặt.

Việc bầu cử được đánh giá diễn ra đúng quy trình, bảo đảm các nguyên tắc theo quy định của Đảng.

Kết luận hội nghị, ông Đặng Xuân Phong giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chuẩn y kết quả bầu cử theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định hiện hành.