Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã bầu ông Trần Huy Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 2/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ, bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo quy định của Trung ương.

screen-shot-2026-03-02-at-140743.png
Ông Trần Huy Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, cho biết, việc kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy được triển khai trên cơ sở thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng về ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan công tác nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình bầu cử theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Ông Đặng Xuân Phong yêu cầu các ủy viên Ban Chấp hành phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình, thủ tục về công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng thẩm quyền.

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết quả, ông Trần Huy Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, với số phiếu đạt 100% đại biểu có mặt.

Việc bầu cử được đánh giá diễn ra đúng quy trình, bảo đảm các nguyên tắc theo quy định của Đảng.

Kết luận hội nghị, ông Đặng Xuân Phong giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chuẩn y kết quả bầu cử theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Minh Đức
#Bầu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình #Công tác cán bộ #Bí thư Ninh Bình Trần Huy Tuấn #Bí thư Tinh ủy Đặng Xuân Phong #Bộ Chính trị #Ninh Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục