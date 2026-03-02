Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hai cha con cứu người trong vụ lật đò mùng 3 Tết trên sông Gianh được hỗ trợ hơn 500 triệu đồng sửa nhà

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bí thư Đảng ủy xã Tân Gianh (Quảng Trị) Trần Minh Hường cho biết, sau hành động dũng cảm cứu người trong vụ lật đò mùng 3 Tết trên sông Gianh, hai cha con ông Cao Hữu Tình (trú thôn Trường Long) đã nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng để sửa chữa lại căn nhà xuống cấp.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Gianh, một người dân tại Nghệ An sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Tình đã đứng ra kêu gọi quyên góp trên mạng xã hội. Người này trực tiếp đến nhà, ghi hình, phát trực tiếp tình trạng căn nhà của gia đình ông Tình để kêu gọi quyên góp.

z7556426719925-9c40100260224102511.jpg
Lãnh đạo xã Tuyên Bình thăm hỏi, động viên cha con ông Tình tại nhà riêng.

Ông Cao Hữu Tình cho biết: Gia đình ông nhận được hơn 500 triệu đồng từ các mạnh thường quân và 16 triệu đồng động viên của chính quyền xã Tuyên Bình, hiện gia đình đang liên hệ thợ, đặt mua vật liệu để sớm sửa lại mái nhà.

“Điều quý nhất là tình cảm của bà con dành cho gia đình. Tôi sẽ dùng số tiền này xây dựng lại phần thô cho kiên cố, để mùa mưa bão cha con không phải đi ở nhờ” - ông Tình xúc động nói.

Trước đó, sáng 19/2 (mùng 3 Tết), một vụ chìm đò xảy ra trên sông Gianh, đoạn qua xã Tuyên Bình, khiến 7 người rơi xuống nước. Thời điểm xảy ra sự việc, cha con ông Tình đang điều khiển đò từ xã Tân Gianh sang xã Tuyên Bình chúc Tết người thân.

Khi đến gần cầu Minh Cầm, phát hiện có người chới với giữa sông, hai cha con lập tức điều khiển đò tiếp cận, cứu được 3 mẹ con vào bờ an toàn. Bốn người còn lại, gồm ông bà nội và hai cháu nhỏ, không may tử vong.

img-0189.jpg
Cha con ông Tình hành nghề chài lưới trên sông Gianh.

Gia đình ông Tình thuộc diện cận nghèo, bản thân ông đang điều trị ung thư tuyến giáp. Nhiều năm làm nghề chài lưới trên sông Gianh, ông từng tham gia cứu tổng cộng 14 người gặp nạn, trong đó có 6 người được cứu sống.

Hoàng Nam
#Tân Gianh #Cao Hữu Tình #sửa lại căn nhà #cứu người #hành động dũng cảm #Quảng Trị

