Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga: Đại biểu phải là cầu nối trung thực của nhân dân

TPO - Sáng 2/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 1.

Cử tri gửi gắm kỳ vọng về đầu tư hạ tầng, nâng cao đời sống

Toàn tỉnh Lai Châu có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, với 13 ứng cử viên để bầu 7 đại biểu. Tại Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lai Châu (các xã: Mường Kim, Khoen On, Than Uyên, Mường Than, Pắc Ta, Nậm Sò, Tân Uyên, Mường Khoa), các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Quốc Khánh - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Công Thiếp - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh; bà Sừng Mì Ché - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bum Tở.

Tại hội nghị, các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã trình bày chương trình hành động thiết thực, tháo gỡ những khó khăn của tỉnh, của nhân dân trên địa bàn.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Than Uyên.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, sẽ cùng với tập thể Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục có giải pháp để tập hợp, thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận trong xã hội góp phần xây dựng củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Nga cam kết sẽ tiếp tục rèn luyện, không ngừng nghiên cứu, học hỏi để hoàn thiện bản thân, cùng với các thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tham gia hiệu quả, đầy đủ các hoạt động của Quốc hội; chịu sự giám sát trực tiếp của cử tri, định kỳ báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của mình và của Quốc hội.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Cử tri xã Than Uyên bày tỏ đồng tình với chương trình hành động của ứng cử viên, kỳ vọng nếu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến địa phương. Đồng thời, kiến nghị tiếp tục đầu tư hạ tầng nông thôn, hỗ trợ chuyển đổi sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên và đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, nâng cao trách nhiệm cán bộ để nâng cao đời sống nhân dân.



Cử tri kiến nghị và đề xuất với các ứng cử viên tại hội nghị.

Chuyển tải đầy đủ kiến nghị của cử tri, thúc đẩy phát triển vùng cao bền vững

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, trả lời các kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước niềm tin và kỳ vọng lớn mà nhân dân gửi gắm qua lá phiếu bầu đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, để hoàn thành tốt trọng trách của người đại biểu dân cử, ngoài sự nỗ lực của bản thân, rất cần sự đồng hành, tin tưởng và giám sát của cử tri. Đại biểu phải là cầu nối trung thực, khách quan, phản ánh kịp thời tiếng nói của nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời chịu sự giám sát của cử tri và thực hiện đúng những cam kết đã báo cáo trước nhân dân.

Bà Hà Thị Nga khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm, các ứng cử viên sẽ chuyển tải đầy đủ, khách quan những kiến nghị chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn vùng cao. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cũng mong đội ngũ trưởng bản, trưởng ban công tác Mặt trận và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tham gia các phong trào, nhất là xây dựng nông thôn mới. “Khi nhân dân đồng thuận, không có việc gì là không thể làm được”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.