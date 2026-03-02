Xâm nhập mặn, hạ tầng yếu: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội An Giang đề xuất giải pháp cho vùng 'miệt thứ'

TPO - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở xã Đông Thái (An Giang), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI trình bày chương trình hành động với nhiều giải pháp cụ thể nhằm phát triển bền vững vùng “miệt thứ”, nâng cao an sinh xã hội và chất lượng y tế cơ sở.

Hướng tới phát triển bền vững vùng ven biển

Chiều 2/3, tại UBND xã Đông Thái, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thuộc đơn vị bầu cử số (gồm các xã: An Biên, Đông Thái, Vĩnh Hòa, Tây Yên, Đông Hòa, Vân Khánh, Đông Hưng, An Minh, Tân Thạnh, Vĩnh Bình, U Minh Thượng, Vĩnh Phong và Vĩnh Thuận).

Trình bày chương trình hành động, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết, việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại An Giang là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước cử tri và nhân dân.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên trình bày chương trình hành động.

Theo bà Liên, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh An Giang (hợp nhất từ Kiên Giang và An Giang) đang vươn lên trở thành trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Địa phương định hướng phát triển kinh tế biên giới, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, du lịch tâm linh - sinh thái; đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng, tinh gọn bộ máy, nâng cao đời sống người dân.

Tuy nhiên, theo bà Liên, địa phương cũng đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, yêu cầu chuyển đổi sinh kế bền vững và quản lý tài nguyên hiệu quả.

Đánh giá thực tế tại xã Đông Thái, địa phương ven biển được sắp xếp từ ba xã Đông Thái, Nam Thái và Nam Thái A (huyện An Biên trước đây), bà Liên ghi nhận những chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, hoàn thiện hạ tầng “điện, đường, trường, trạm”; tỷ lệ bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, cận nghèo đạt 100%.

Các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang.

Bên cạnh kết quả đạt được, bà Liên cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như hạ tầng giao thông nông thôn chưa đồng bộ, sản phẩm thủy hải sản chưa có thương hiệu, nguy cơ xâm nhập mặn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh kế của người dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm, bà Liên cam kết tập trung vào 3 nhóm giải pháp trọng tâm: Thứ nhất, hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phát triển bền vững. Trong giai đoạn 2026 - 2030, khi triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bà sẽ theo sát quá trình ban hành chính sách của Trung ương và địa phương, kịp thời đề xuất nguồn lực phù hợp cho vùng “miệt thứ” và xã Đông Thái.

Trọng tâm là kiến nghị đầu tư các công trình điều tiết mặn - ngọt tại các cống nhằm bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản và sản xuất lúa; phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối liên xã, liên vùng; quy hoạch lại vùng tôm - lúa phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, thúc đẩy các mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng môi trường. Cùng với đó là kiến nghị các chính sách tín dụng ưu đãi, bảo hiểm nông nghiệp, giúp người dân ổn định sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ hai, tăng cường an sinh xã hội và trợ giúp pháp lý, huy động nguồn lực chăm lo đời sống người dân, nhất là các nhóm yếu thế.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả giám sát, bảo đảm quyền lợi của người dân, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, quản lý đất đai và thực hiện chính sách an sinh, hạn chế tiêu cực, tránh gây phiền hà cho người dân.

Nâng chất y tế cơ sở, bảo đảm an sinh

Cùng trình bày chương trình hành động, bà Huỳnh Kim Minh Tâm - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, cho biết, với 17 năm công tác trong ngành y, bà thấu hiểu những lo toan của người dân khi ốm đau, từ chi phí điều trị đến việc phải đi xa, gây áp lực cho gia đình người bệnh.

Bà Huỳnh Kim Minh Tâm trình bày chương trình hành động trước cử tri xã Đông Thái.

Theo bà Tâm, mong mỏi lớn nhất của người dân là được chăm sóc sức khỏe tốt để yên tâm lao động, ổn định cuộc sống. Nếu được tín nhiệm, bà Tâm sẽ tập trung vào 4 mục tiêu trọng tâm, trong đó ưu tiên nâng cao chất lượng y tế cơ sở, giúp người dân được khám, chữa bệnh ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian đi lại.

Theo bà Tâm, một nền y tế bền vững phải bắt đầu từ tuyến gần dân nhất. Do đó, cần tăng cường đầu tư trang thiết bị, thuốc men, chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên, đưa bác sĩ có chuyên môn về hỗ trợ lâu dài, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong khám, chữa bệnh từ xa.

Bên cạnh đó, cần có chính sách cải thiện chế độ đãi ngộ, phòng, chống bạo lực trong cơ sở y tế, xây dựng môi trường làm việc an toàn, nhân văn để giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Một mục tiêu quan trọng khác là bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo các nhóm yếu thế như người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, gia đình chính sách, người nghèo, người ở vùng khó khăn, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng.

Ngoài ra, bà Tâm cam kết duy trì tiếp xúc cử tri thường xuyên, lắng nghe, theo dõi và đôn đốc giải quyết các kiến nghị của người dân đến nơi đến chốn.

“Thay vì hứa hẹn những điều xa vời, dù ở bất cứ cương vị nào, tôi cũng sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết”, bà Tâm bày tỏ.

Đại diện cử tri xã Đông Thái đặt câu hỏi cho các ứng cử viên. Ảnh: Nhật Huy.

Tại hội nghị, cử tri xã Đông Thái kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với người có công. Theo phản ánh, trên địa bàn vẫn còn nhiều trường hợp chưa được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định, trong đó có gia đình liệt sĩ, người có công chưa được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa dù đã chờ đợi nhiều năm.

Cử tri đề nghị các ứng cử viên, nếu trúng cử, quan tâm kiến nghị cơ quan chức năng rà soát, giải quyết kịp thời các chế độ cho người có công, nhất là chính sách hỗ trợ nhà ở, bảo đảm quyền lợi theo quy định của Nhà nước.