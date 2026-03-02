Ông Nguyễn Thái Học: Đại biểu Quốc hội phải có bản lĩnh vững vàng và dũng khí đấu tranh

TPO - Ông Nguyễn Thái Học xác định, đại biểu Quốc hội phải có bản lĩnh vững vàng và dũng khí đấu tranh. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ thực hiện phương châm “Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm”.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, trình bày chương trình hành động.

Sáng 2/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 để vận động bầu cử.

Đơn vị bầu cử số 1 gồm 22 phường, xã phía Đông của tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc tỉnh Phú Yên). Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Tuy Hòa, kết nối trực tuyến đến các xã, tạo điều kiện để các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động cũng như cam kết của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, đại diện ban tổ chức đã giới thiệu tiểu sử 5 ứng cử viên gồm: Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Phương Đại Nguyên - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Tây Nguyên; ông Bùi Thanh Toàn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk; bà Phạm Thị Thêm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Nông dân (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk); bà Lê Đào An Xuân - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.

Các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Thái Học: Phải có bản lĩnh vững vàng và dũng khí đấu tranh

Sau đó, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động. Ông Nguyễn Thái Học cho biết, bản thân tốt nghiệp Trường Đại học Luật TPHCM năm 1995, có hơn 30 năm công tác ở nhiều môi trường, vị trí khác nhau. Ông từng có một nhiệm kỳ làm đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên (2004 - 2011) và hai nhiệm kỳ (2011 - 2016, 2016 - 2021) là ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên (cũ).

Theo ông Nguyễn Thái Học, quãng thời gian đó giúp ông có điều kiện gần gũi, thường xuyên tiếp xúc, gắn bó với người dân trong vai trò người đại biểu của nhân dân. Lần này, ông được Trung ương giới thiệu về tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 1.

Ông Nguyễn Thái Học trình bày chương trình hành động.

Từ kinh nghiệm thực tiễn và trước yêu cầu ngày càng cao của cử tri, ông Nguyễn Thái Học xác định nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, bản thân sẽ thực hiện phương châm “Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm”.

Thứ nhất, theo ông Học, đại biểu dân cử muốn hoàn thành nhiệm vụ phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, vô tư; đồng thời có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự tín nhiệm của cử tri.

Thứ hai, phải có bản lĩnh vững vàng và dũng khí đấu tranh. Ông nhấn mạnh, trong thực tế không phải lúc nào cái đúng, lẽ phải và sự công bằng cũng được bảo vệ; cái sai, cái xấu không phải lúc nào cũng bị loại bỏ. Vì vậy, đại biểu Quốc hội cần có bản lĩnh và dũng khí để bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Thứ ba, phải có tinh thần trách nhiệm và tấm lòng thật sự vì dân, vì nước. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Do đó, phải luôn đề cao trách nhiệm, hết lòng vì lợi ích của dân, của nước.

Bốn là, nói phải đi đôi với làm, làm có hiệu quả thực chất. Vì vậy, nếu được tín nhiệm, ông sẽ nỗ lực thực hiện những điều đã cam kết, làm được nhiều việc cụ thể, thiết thực cho cử tri và nhân dân.

Cuối cùng, ông Nguyễn Thái Học chia sẻ, dù đi đâu, làm gì, ở cương vị nào, quê hương vẫn luôn là tổ ấm để ông quay về. "Tôi sẽ luôn cố gắng phấn đấu rèn luyện và công tác thật tốt để mỗi việc làm của mình dù là nhỏ bé đều xứng đáng với tình cảm và niềm tin yêu sâu sắc, nghĩa tình của bà con cử tri", ông Nguyễn Thái Học phát biểu.

Các đại biểu tiếp xúc với cử tri.

Cử tri kỳ vọng đại biểu Quốc hội cần “nói đi đôi với làm”

Cử tri Lê Tấn Lực (phường Tuy Hòa) bày tỏ sự tâm đắc với chương trình hành động của ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương; nhất là những nội dung về lắng nghe ý kiến nhân dân, gần gũi với cơ sở, nói đi đôi với làm và hành động hiệu quả. Cử tri kỳ vọng các cam kết sẽ được quan tâm triển khai, góp phần chăm lo thiết thực hơn đến đời sống người dân.

Cử tri Lê Tấn Lực.

Còn cử tri Lương Triều Dương (Khu phố 15, phường Tuy Hòa) cho rằng, đại biểu cần gần dân, sát cơ sở, lắng nghe đầy đủ ý kiến của nhân dân để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách. Theo cử tri, công tác phản biện vẫn còn chung chung, cần được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, tránh tình trạng chỉ xử lý công việc qua hệ thống mà thiếu tiếp xúc thực tế trong khi nhiều người dân chưa am hiểu, chưa tiếp cận tốt với công nghệ.

Cử tri Lương Triều Dương.

Từ thực tiễn các đợt bão lũ vừa qua, cử tri đề nghị Lương Triều Dương kiến nghị đại biểu cần tăng cường lắng nghe ý kiến nhân dân trong các vấn đề an sinh xã hội, chủ động phòng ngừa, ứng phó với cả thiên tai và những yếu tố chủ quan. Đồng thời, quan tâm xây dựng các chương trình, chính sách đầu tư cho giáo dục - đào tạo, quản lý chặt chẽ chất lượng, có định hướng phát triển đồng đều giữa các vùng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại Đắk Lắk.