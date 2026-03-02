Chủ tịch Quốc hội: Tránh tình trạng công khai trên giấy nhưng người dân vẫn khó tiếp cận thông tin

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, trong thời kỳ thông tin bùng nổ, phải làm rõ danh mục thông tin công khai chủ động, đặc biệt là dữ liệu số, dữ liệu mở, tránh tình trạng công khai trên giấy nhưng người dân vẫn khó tiếp cận.

Sáng 2/3, tại Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi) cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đại diện Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh trình bày tờ trình dự án luật. Đáng chú ý, dự thảo luật sửa đổi lần này bổ sung các quy định cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình nắm giữ trong trường hợp việc cung cấp thông tin là cần thiết để bảo vệ lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng.

Cùng với đó, lần sửa đổi này cũng điều chỉnh phạm vi thông tin mà UBND cấp xã có trách nhiệm cung cấp. UBND cấp xã chỉ cung cấp thông tin do mình tạo ra, không cung cấp thông tin do mình nhận được.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh. Ảnh: QH

Theo cơ quan soạn thảo, việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm phù hợp với nguyên tắc phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm của cơ quan tạo ra thông tin. Đồng thời, dự thảo còn quy định kết hợp linh hoạt giữa phương thức truyền thống và ứng dụng công nghệ số nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tiếp cận thông tin.

Báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng tán thành sự cần thiết, mục đích xây dựng dự thảo luật; cơ bản tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án luật.

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá kỹ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành và những vấn đề phát sinh mới để đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ, trong thời kỳ thông tin bùng nổ, dự thảo phải làm rõ danh mục thông tin công khai chủ động, đặc biệt là dữ liệu số, dữ liệu mở, tránh tình trạng công khai trên giấy nhưng người dân vẫn khó tiếp cận.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Đồng thời, ông cũng lưu ý bảo đảm cân bằng chặt chẽ giữa quyền tiếp cận thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia, quyền lợi hợp pháp của cá nhân và tổ chức; quy định trách nhiệm các cơ quan cung cấp thông tin, thời hạn trả lời, hình thức cung cấp, chế tài xử lý vi phạm để luật không chỉ dừng lại nguyên tắc mà phải thực thi được.

Cũng tại phiên thảo luận, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đánh giá, dự thảo luật đã kế thừa có chọn lọc những quy định của pháp luật hiện hành còn phù hợp, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về các loại thông tin công dân không được tiếp cận cũng như các thông tin được tiếp cận có điều kiện.

Qua đó, cần kịp thời cập nhật theo các văn bản pháp luật mới được ban hành, nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân và hạn chế các trường hợp cơ quan, tổ chức phải thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu.