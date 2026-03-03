CLIP: Hải quân thần tốc ứng cứu ngư dân đột quỵ ngoài khơi

TPO - Nhận được thông báo có ngư dân bị đột quỵ ngoài khơi, cán bộ chiến sĩ Tàu 741, thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đã kịp thời tiếp cận, đưa nạn nhân vào đảo cấp cứu.

Chiều 3/3, thông tin từ Hải đoàn 129 Hải quân cho biết, đơn vị vừa kịp thời điều động tàu chuyên dụng phối hợp với quân y đảo Trường Sa (thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cứu một ngư dân bị đột quỵ nguy kịch khi đang đánh bắt hải sản xa bờ.

Clip: Ngư dân gặp nạn được lực lượng hải quân sơ cứu kịp thời.

Vào khoảng 14h30 cùng ngày, chỉ huy đảo Đá Lát (thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ tàu cá BĐ 99846 TS do ông Nguyễn Văn Thương (SN 1979) làm chủ, khi đang khai thác cá ngừ đại dương tại vùng biển Trường Sa.

Theo thông tin từ các thuyền viên, ông Thương bất ngờ có dấu hiệu liệt vận động các chi, nói ngọng, khó nhai nuốt và cơ thể lả đi nhanh chóng. Nhận định đây là ca bệnh đột quỵ cấp tính với diễn biến cực kỳ phức tạp, Hải đoàn 129 đã lập tức điều động Tàu 741 đang làm nhiệm vụ gần khu vực này khẩn trương cơ động tiếp cận.

Ngư dân gặp nạn được lượng bộ đội kịp thời sơ cứu.

Kíp tàu 741 cùng đội ngũ y sĩ đã nhanh chóng có mặt, tiến hành các biện pháp sơ cứu tại chỗ và theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe của ông Thương trên đường chuyển hướng về đất liền. Đến 17h cùng ngày, vượt qua sóng gió, Tàu 741 đã cập cảng và bàn giao thành công bệnh nhân cho Trung tâm y tế đảo Trường Sa để thực hiện các biện pháp điều trị chuyên sâu.