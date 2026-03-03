Nhà kho ở An Giang phát hỏa dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét

TPO - Đám cháy bùng phát tại nhà kho chứa ống nhựa, sơn và vật tư xây dựng ở ấp Vĩnh Phước 2, xã Vĩnh Phong (An Giang), tạo cột khói đen cao hàng chục mét. Nhiều lực lượng được huy động để khống chế, ngăn cháy lan.

Chiều 3/3, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Phong (tỉnh An Giang) xác nhận, trên địa bàn ấp Vĩnh Phước 2 vừa xảy ra vụ cháy nhà kho chứa vật liệu xây dựng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, chủ cửa hàng phát hiện khói và lửa bốc lên từ khu vực chứa hàng phía trong nên hô hoán. Do bên trong kho rộng hàng trăm mét vuông chứa nhiều vật liệu dễ cháy như ống nhựa, ống nước, sơn và một số đồ gia dụng, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy.

Nghe tiếng tri hô, người dân địa phương cùng lực lượng tại chỗ khẩn trương tiếp cận, triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu. Nhận tin báo, công an và lực lượng quân sự xã nhanh chóng có mặt, phối hợp dập lửa, ngăn cháy lan.

Sau khoảng 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các khu vực lân cận. Một căn nhà liền kề bị ảnh hưởng nhẹ, phần mái và vách ngoài ám khói, cháy sém nhưng không thiệt hại đáng kể.

Lực lượng chức năng chữa cháy

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Phong cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ cháy.