Vietcombank TP. Hồ Chí Minh hiến tặng 222 đơn vị máu, lan tỏa tinh thần “Chủ Nhật Đỏ” trong Tháng Thanh niên

Hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ năm 2026 do Báo Tiền Phong phát động và Vietcombank đồng hành, Chi nhánh Vietcombank TP. Hồ Chí Minh đã đóng góp 222 đơn vị máu cho cộng đồng thông qua chương trình hiến máu tổ chức tại đơn vị. Hoạt động tiếp tục nối dài truyền thống nhân ái và trách nhiệm xã hội của ngân hàng tại địa bàn thành phố.

Ngày 03/03/2026, tại trụ sở chi nhánh, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Vietcombank TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp “Trao yêu thương và lan tỏa điều tử tế”. Hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ nhân viên các chi nhánh trên địa bàn và các phòng, ban, trung tâm Trụ sở chính Vietcombank khu vực phía Nam.

Tập thể cán bộ, người lao động Vietcombank TP. Hồ Chí Minh hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ năm 2026, đóng góp 222 đơn vị máu cho ngân hàng máu thành phố

Kết quả, 222 cán bộ nhân viên đã trực tiếp hiến máu, tương ứng 222 đơn vị máu an toàn được bổ sung cho ngân hàng máu thành phố. Trong bối cảnh nhu cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị thường tăng sau dịp Tết Nguyên đán, nguồn bổ sung này mang ý nghĩa thiết thực đối với hệ thống y tế.

Chương trình được tổ chức trong thời điểm Ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TP. Hồ Chí Minh đang thu hút hơn 5.000 sinh viên từ 10 trường đại học tham gia. Việc chi nhánh chủ động triển khai hiến máu ngay trước thềm sự kiện là cách hưởng ứng cụ thể, đưa tinh thần sẻ chia của chương trình lan tỏa trong môi trường doanh nghiệp.

Niềm vui của lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên Vietcombank sau khi hoàn thành nghĩa cử hiến máu, chung tay lan tỏa tinh thần “Chủ Nhật Đỏ” trong Tháng Thanh niên

Không dừng lại ở đó, Vietcombank còn là đơn vị đồng hành cùng Ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026 do Báo Tiền Phong chủ trì. Sự tham gia ở cả hai cấp độ - tổ chức hiến máu tại đơn vị và đồng hành cùng sự kiện cộng đồng, thể hiện cam kết nhất quán của ngân hàng trong việc góp phần lan tỏa các giá trị nhân ái, đặc biệt trong Tháng Thanh niên. Hiến máu tình nguyện là hoạt động nhân văn được Vietcombank duy trì nhiều năm qua. Riêng năm 2025, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức 3 đợt hiến máu, đóng góp hàng trăm đơn vị máu. Giai đoạn 2022 - 2025, toàn hệ thống Vietcombank hiến tặng 14.350 đơn vị máu, cho thấy sự ổn định và chiều sâu của phong trào trong toàn ngân hàng.

Cán bộ nhân viên Vietcombank thực hiện các bước kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia hiến máu tình nguyện, bảo đảm an toàn theo quy định chuyên môn

Tại TP. Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn của cả nước, Vietcombank không chỉ hiện diện trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng mà còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, hỗ trợ cộng đồng khó khăn. Hoạt động hiến máu vì thế là một phần trong định hướng phát triển bền vững của ngân hàng: tăng trưởng gắn với trách nhiệm xã hội.

Đoàn viên Vietcombank tham gia hiến máu tại chương trình, mỗi giọt máu trao đi là một phần trách nhiệm với cộng đồng

222 đơn vị máu được trao đi lần này là đóng góp cụ thể, thiết thực và kịp thời. Từ những hành động bền bỉ ấy, hình ảnh một tập thể Vietcombank trách nhiệm, nhân văn và gắn bó với cộng đồng tiếp tục được khẳng định giữa nhịp sống năng động của TP. Hồ Chí Minh.