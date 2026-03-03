Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sơn La phát sinh thêm hơn 1.500 nhà tạm cần xây mới, sửa chữa

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, tỉnh Sơn La đặt mục tiêu trong năm 2026 hoàn thành xóa 1.514 nhà tạm, nhà dột nát phát sinh sau ngày 15/5/2025.

a-xnt.jpg
Tỉnh Sơn La quyết tâm xóa 1.514 nhà tạm trong năm 2026

Ngày 3/3, UBND tỉnh Sơn La làm việc với các sở, ngành về dự thảo kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026. Đây là nhiệm vụ an sinh trọng tâm, được tỉnh xác định phải triển khai quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiến độ.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, tổng nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát phát sinh sau ngày 15/5/2025 (là thời điểm tỉnh hoàn thành công tác xoá nhà tạm của năm 2025) trên địa bàn là 1.838 hộ; trong đó 1.645 hộ cần xây mới, 193 hộ cần sửa chữa. Đến ngày 30/1/2026, toàn tỉnh đã hỗ trợ được 324 hộ tại 35 xã, phường.

Trên cơ sở rà soát, năm 2026 Sơn La dự kiến tập trung xóa 1.514 căn nhà tạm còn lại. Đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công và các nhóm yếu thế, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tỉnh xác định huy động tối đa nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi sự chung tay của doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu, các sở, ngành và địa phương tập trung rà soát, triển khai theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”; chủ động cân đối nguồn lực, tránh dàn trải, bảo đảm công khai, minh bạch.

"Mục tiêu đặt ra không chỉ là xóa nhà tạm, mà còn củng cố niềm tin của người dân vào chính sách an sinh, tạo nền tảng ổn định đời sống và phát triển bền vững vùng cao", ông Hậu nhấn mạnh.

Viết Hà
#Sơn La #xóa nhà tạm #an sinh #đồng bào dân tộc #chính sách

Xem thêm

Cùng chuyên mục