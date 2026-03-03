Sơn La phát sinh thêm hơn 1.500 nhà tạm cần xây mới, sửa chữa

TPO - Với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, tỉnh Sơn La đặt mục tiêu trong năm 2026 hoàn thành xóa 1.514 nhà tạm, nhà dột nát phát sinh sau ngày 15/5/2025.

Tỉnh Sơn La quyết tâm xóa 1.514 nhà tạm trong năm 2026

Ngày 3/3, UBND tỉnh Sơn La làm việc với các sở, ngành về dự thảo kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026. Đây là nhiệm vụ an sinh trọng tâm, được tỉnh xác định phải triển khai quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiến độ.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, tổng nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát phát sinh sau ngày 15/5/2025 (là thời điểm tỉnh hoàn thành công tác xoá nhà tạm của năm 2025) trên địa bàn là 1.838 hộ; trong đó 1.645 hộ cần xây mới, 193 hộ cần sửa chữa. Đến ngày 30/1/2026, toàn tỉnh đã hỗ trợ được 324 hộ tại 35 xã, phường.

Trên cơ sở rà soát, năm 2026 Sơn La dự kiến tập trung xóa 1.514 căn nhà tạm còn lại. Đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công và các nhóm yếu thế, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tỉnh xác định huy động tối đa nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi sự chung tay của doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu, các sở, ngành và địa phương tập trung rà soát, triển khai theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”; chủ động cân đối nguồn lực, tránh dàn trải, bảo đảm công khai, minh bạch.

"Mục tiêu đặt ra không chỉ là xóa nhà tạm, mà còn củng cố niềm tin của người dân vào chính sách an sinh, tạo nền tảng ổn định đời sống và phát triển bền vững vùng cao", ông Hậu nhấn mạnh.