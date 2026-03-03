Mức sống tối thiểu của người lao động sẽ được công bố hằng năm

TPO - Đề án hướng tới nâng cao chất lượng nguồn số liệu phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của dân cư, đảm bảo từ năm 2026 số liệu mức sống tối thiểu của dân cư chia theo khu vực thành thị và nông thôn được công bố hằng năm.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 3/3 phê duyệt Đề án xây dựng và công bố mức sống tối thiểu hằng năm làm căn cứ xác định các chuẩn chính sách xã hội.

Mục tiêu của Đề án là xây dựng và công bố mức sống tối thiểu hằng năm làm căn cứ xác định các chuẩn chính sách xã hội.

Mức sống tối thiểu của người lao động sẽ được công bố hằng năm.

Theo đó, Đề án hướng tới nâng cao chất lượng nguồn số liệu phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của dân cư, đảm bảo từ năm 2026 số liệu mức sống tối thiểu của dân cư chia theo khu vực thành thị và nông thôn được công bố hằng năm;

Cùng với đó, xác định phương pháp tính và nguồn số liệu phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của người lao động, đảm bảo từ năm 2028 số liệu mức sống tối thiểu của người lao động được công bố hằng năm.

Đề án cũng hướng tới việc nghiên cứu sửa đổi phương án khảo sát mức sống dân cư để đảm bảo nguồn số liệu phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của dân cư cho khu vực thành thị và nông thôn.

Trong đó, năm 2026, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế hoàn thành việc đánh giá chất lượng thông tin sử dụng phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của dân cư.

Các khoản chi tiêu của hộ gia đình cũng được thông tin chi tiết, gồm chi tiêu các mặt hàng lương thực, thực phẩm và phi lương thực, thực phẩm; đồng thời, triển khai khảo sát mức sống dân cư theo phương án sửa đổi phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của dân cư...

Để thực hiện được những nội dung trên, Đề án đưa ra 4 giải pháp thực hiện. Trong đó, sẽ tiến hành khảo sát, nghiên cứu phương pháp luận và kinh nghiệm của quốc tế để áp dụng vào thực tiễn của Việt Nam.

Cùng với đó, tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong xây dựng, công bố và chia sẻ số liệu về mức sống tối thiểu.

Tại kỳ họp Quốc hội, GS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM đã nhiều lần đề cập đến mức lương tối thiểu đủ để nuôi bản thân và gia đình.

Theo ông, để duy trì mức sinh thay thế, mỗi người lao động cần có mức lương tối thiểu đủ để nuôi bản thân và một người con.

Ông dẫn chứng, một doanh nghiệp nước ngoài tại TPHCM có tới hơn 90% lao động sinh đủ hai con. Khi tìm hiểu, doanh nghiệp này có mức lương tối thiểu khoảng 12 triệu đồng/tháng – “mức có thể nuôi được con”.

Từ đó, ông đề nghị Luật Dân số cần có một chương riêng về duy trì mức sinh thay thế, trong đó quy định Nhà nước công bố hằng năm mức lương tối thiểu đủ sống cho người lao động.