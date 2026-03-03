Cử tri Đắk Lắk: Đại biểu trúng cử phải biến lời hứa thành hành động

TPO - Ngày 3/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, để vận động bầu cử.

Điểm tiếp xúc diễn ra trực tiếp tại phường Sông Cầu - nơi được ví là “thủ phủ tôm hùm” và kết nối trực tuyến đến các xã khác.

Có 5 ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 gồm: Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Phương Đại Nguyên - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Tây Nguyên; ông Bùi Thanh Toàn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk; bà Phạm Thị Thêm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Nông dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, và bà Lê Đào An Xuân - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk.

Các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri tại phường Sông Cầu.

Tại hội nghị, các cử tri chăm chú lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời bày tỏ kỳ vọng những cam kết đưa ra sẽ sớm được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, sát với thực tiễn đời sống và đáp ứng những vấn đề cấp bách của địa phương.

Cử tri Trần Văn Tiệm (phường Sông Cầu) cho rằng, sau bão lũ, nhiều hộ dân rơi vào cảnh mất trắng, đời sống và sản xuất gặp vô vàn khó khăn. Ông đề nghị, nếu trúng cử, ngay tại kỳ họp đầu tiên, các đại biểu cần kiến nghị ngân hàng tăng hạn mức tín dụng, áp dụng lãi suất ưu đãi để người dân có điều kiện vay vốn khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ông Tiệm cũng đề nghị đại biểu kiến nghị bố trí vốn trung hạn đầu tư hạ tầng thiết yếu cho phường Sông Cầu theo định hướng trước và sau sáp nhập, tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Cử tri Trần Văn Tiệm.

Chung mối quan tâm, ông Võ Tấn Bằng (cán bộ hưu trí phường Sông Cầu) kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ phát huy đúng vai trò, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chuyển tải trung thực tiếng nói của người dân đến Quốc hội. Ông đặc biệt mong các đại biểu quan tâm những vấn đề cấp thiết sau mưa bão, khi địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề trong nuôi trồng thủy sản, cần sớm có chính sách hỗ trợ kịp thời để bà con ổn định sản xuất, đời sống.

Bên cạnh đó, ông Bằng cũng bày tỏ ấn tượng với các ứng cử viên ĐBQH lần này khi nhiều người còn trẻ nhưng có trình độ cao; trong đó có ba ứng cử viên là tiến sĩ, từng kinh qua nhiều vị trí công tác và am hiểu thực tiễn, tạo thêm niềm tin cho cử tri địa phương.

Cử tri sẽ giám sát lời hứa của đại biểu sau trúng cử

Tại buổi tiếp xúc, cử tri chăm chú lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên và cho biết sẽ theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết sau khi trúng cử. Cử tri Nguyễn Thị Mỹ Lệ (xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, bà đã theo dõi đầy đủ chương trình hành động của 5 ứng cử viên ĐBQH.

Bà Lệ bày tỏ mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu thực sự trở thành “cầu nối” giữa Nhân dân với Quốc hội, thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận và chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến diễn đàn Quốc hội.

Cử tri Nguyễn Thị Mỹ Lệ.

Theo bà Lệ, điều quan trọng là đại biểu phải tham dự đầy đủ các kỳ họp, sát dân, hiểu dân, nhất là trong bối cảnh địa phương vừa trải qua thiên tai, bão lũ, còn nhiều khó khăn cần được quan tâm tháo gỡ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Bùi Ngọc Thọ (xã Tuy An Bắc) chăm chú ghi chép cụ thể những nội dung trọng tâm trong chương trình hành động của 5 ứng cử viên. Ông Thọ cho biết, việc ghi lại từng ý chính sẽ giúp ông có cơ sở đánh giá một cách khách quan, toàn diện trước khi lựa chọn người đại diện cho tiếng nói của cử tri trước diễn đàn Quốc hội.

Cử tri Bùi Ngọc Thọ ghi chép tóm tắt chương trình hành động của các ứng cử ĐBQH.

Theo ông Thọ, cử tri không chỉ dừng lại ở việc bỏ phiếu. Sau khi các đại biểu trúng cử, cử tri sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình thực hiện cam kết của các đại biểu. “Chúng tôi sẽ nhìn vào hành động cụ thể, xem các cam kết trước đó có được triển khai thành việc làm thiết thực, sát với đời sống người dân hay không”, ông Thọ nhấn mạnh.

Trong phần trình bày chương trình hành động của mình trước đó, ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho hay: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ thực hiện phương châm “Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm”.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Trong "Bốn điều cần phải làm”, ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, lời nói phải đi đôi với làm, làm bằng hiệu quả thực chất, thực hiện được những điều đã nói, đã hứa với cử tri và Nhân dân.

“Có ý kiến của cử tri phản ánh rằng, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khi vận động bầu cử nói rất hay, hứa rất nhiều nhưng khi trúng cử rồi nói rất ít và ít thấy hành động. Tôi sẽ nỗ lực, cố gắng để nói phải đi đôi với làm và làm được nhiều điều có lợi cho cử tri, cho Nhân dân như đã nói, đã hứa”, ông Học nhấn mạnh.