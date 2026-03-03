Nữ sinh mất tích 13 ngày khi từ Hà Nội vào Nghệ An

TPO - Theo gia đình, Nguyễn Hương Nhi - học sinh lớp 8 ở Hà Nội mất tích từ hôm 19/2, đến nay là 13 ngày. Hiện gia đình không liên lạc được với Nhi và đã trình báo cơ quan Công an.

Hình ảnh Nguyễn Hương Nhi.

Ngày 3/3, Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận thông tin trình báo từ gia đình nữ sinh Nguyễn Hương Nhi (SN 2012, trú tại xã Thiên Lộc, TP Hà Nội).

Theo đó, Nhi rời khỏi nhà từ chiều ngày 19/2 đến nay chưa về, gia đình không liên lạc được. Thông tin gia đình cung cấp, Nhi rời nhà mặc áo khoác xanh nhạt, quần đen.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, mẹ của nữ sinh Nguyễn Hương Nhi cho biết, chiều 19/2, Nhi rời nhà ở Hà Nội về quê ngoại ở Nghệ An.

"Khi đến Nghệ An thì chúng tôi được biết có người đã đón cháu Nhi và đưa đi. Qua trích xuất camera cũng đã xác nhận được người đã đón cháu và biển số xe" - mẹ Nhi thông tin.

Vẫn theo thông tin từ gia đình, trước khi mất liên lạc, Nhi không có mâu thuẫn gì với mọi người và cũng không thông báo là sẽ đi đâu nên gia đình rất lo lắng.

Hiện người thân đã trình báo cơ quan Công an xã Thiên Lộc (Hà Nội) và Công an ở Nghệ An nhờ sự giúp đỡ.

Được biết, Nguyễn Hương Nhi hiện đang là học sinh lớp 8 và sinh sống cùng gia đình ở Hà Nội.

Gia đình nữ sinh Nguyễn Hương Nhi mong mọi người ai nhìn thấy cháu thì liên hệ với gia đình theo số điện thoại 0988.542.571.