Trung ương sẽ xem xét, ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn mới

Sáng 3/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, cho ý kiến hoàn thiện Đề án Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Tại cuộc họp, ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, Tổ trưởng Tổ biên tập trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về Đề án tại buổi làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Nội chính Trung ương ngày 2/3/2026.

Sau khi nghe các đại biểu góp ý vào dự thảo Đề án, phát biểu kết luận cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực, khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để hoàn thiện Đề án, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo quy định.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, ngay sau cuộc họp, Ban Nội chính Trung ương khẩn trương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý xác đáng của các cơ quan, đặc biệt là cụ thể hóa đầy đủ 4 yêu cầu, 5 định hướng theo kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để hoàn thiện các tài liệu Đề án, kịp thời hạn trình Bộ Chính trị.

Về 8 vấn đề còn ý kiến khác nhau đã được Tổng Bí thư định hướng thành 6 nội dung, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, cần được thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo, tiếp tục nghiên cứu, giải trình thật chặt chẽ, thuyết phục, có đầy đủ cơ sở lý luận, chính trị, thực tiễn, bảo đảm phù hợp các chủ trương, quan điểm mới của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, xây dựng ngay kế hoạch (chương trình hành động) của Bộ Chính trị về thực hiện nghị quyết, trong đó xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành các công việc cụ thể để khi trình Trung ương dự thảo Nghị quyết thì đồng thời kèm theo dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Theo Thường trực Ban Bí thư, khối lượng công việc rất lớn, thời gian rất gấp rút, yêu cầu rất cao, các cơ quan, bộ phận liên quan cần tập trung cao độ, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Sau khi hoàn thiện dự thảo Đề án, Ban Nội chính Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng để trình Bộ Chính trị cho ý kiến; tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Bộ Chính trị để tiếp tục hoàn thiện Đề án, gửi xin ý kiến các Ủy viên Trung ương Đảng trước khi trình tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.