Những lưu ý của Tổng Bí thư về Nghị quyết các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng '2 con số'

TPO - Chiều 2/3, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan để định hướng hoàn thiện Nghị quyết của Trung ương về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng “2 con số” gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. Đây là nghị quyết rất quan trọng, sẽ trình Hội nghị Trung ương 2 sắp tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, chủ trương thúc đẩy tăng trưởng “2 con số” đã nhận được sự quan tâm rộng rãi trong xã hội. Từ các diễn đàn khoa học, hội thảo chuyên đề, các tổ chức nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, chuyên gia kinh tế, đến các địa phương và đông đảo nhân dân, đã có nhiều ý kiến phân tích, góp ý tâm huyết, trách nhiệm và xây dựng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.



Nhiều chuyên gia đã hiến kế về mô hình tăng trưởng mới, về nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia; nhiều doanh nghiệp đề xuất giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế; nhiều địa phương chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng phù hợp với lợi thế so sánh của mình. Những đóng góp đó thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, ý thức đồng hành và khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn xã hội.

Tổng Bí thư nêu rõ, cần tiếp tục lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu những ý kiến xác đáng; tạo điều kiện để trí tuệ xã hội được phát huy; để mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, mỗi địa phương đều thấy rõ vai trò, trách nhiệm và cơ hội của mình trong tiến trình phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định, nghị quyết này khi được thông qua sẽ là kim chỉ nam hành động của toàn hệ thống chính trị trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư đánh giá cao tinh thần chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, khoa học của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan. Báo cáo tóm tắt và các tài liệu kèm theo đã phản ánh quá trình nghiên cứu bài bản, có tham vấn rộng rãi, có tính toán định lượng, có tiếp cận hệ thống.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.



Theo Tổng Bí thư, các ý kiến phát biểu tại cuộc họp rất tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ, đã bổ sung, đóng góp nhiều nội dung quan trọng góp phần hoàn thiện Nghị quyết của Trung ương về các giải pháp chiến lược tăng trưởng "2 con số" gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. Tổng Bí thư đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia để hoàn thiện Nghị quyết quan trọng này, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi trình Hội nghị Trung ương 2 xem xét quyết định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải xác định đúng tầm nhìn xây dựng nghị quyết; đặt vấn đề ở tầm lịch sử và tư duy phát triển. Nghị quyết phải là bản thiết kế tổng thể cho mô hình tăng trưởng kinh tế 2 con số của Việt Nam đến năm 2045; đây là quyết tâm chiến lược, là lựa chọn có tính lịch sử nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, nhưng tăng trưởng đó phải bảo đảm ổn định, có chất lượng, bao trùm, xanh và tự chủ.

Điều này hàm chứa ý nghĩa rõ ràng: Quyết tâm cao, kiên định mục tiêu, không dao động trước khó khăn, thách thức; Yêu cầu về chất lượng cao, kiên quyết không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, không đánh đổi ổn định vĩ mô, môi trường và tiến bộ xã hội; Tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tăng trưởng hôm nay không làm tổn hại nền tảng phát triển của ngày mai, không làm suy giảm nguồn lực cho các thế hệ tương lai. Lộ trình rõ ràng, phù hợp với quy luật khách quan của kinh tế, giai đoạn trước đặt nền móng, tạo nền tảng cho giai đoạn sau, bảo đảm tăng trưởng liên tục 2 con số dài hạn, hiện thực hoá mục tiêu đến năm 2045.

Tổng Bí thư nêu rõ, đây phải được xác định là kim chỉ nam hành động để toàn bộ hệ thống chính trị thống nhất nhận thức, đồng bộ trong tổ chức thực hiện, bảo đảm Nghị quyết được triển khai một cách nhất quán, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục làm rõ hơn nội dung của việc xác lập mô hình tăng trưởng mới. Việc xác lập mô hình tăng trưởng mới phải chuyển đổi căn bản về cấu trúc động lực, tức là thay đổi “động cơ” của nền kinh tế chứ không chỉ đơn thuần là điều chỉnh cách vận hành. Đây là bước chuyển mang tính hệ thống, đòi hỏi thay đổi đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, từ khu vực công đến khu vực tư nhân, từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, để hình thành một nền kinh tế hiện đại, năng suất cao và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Đồng thời, mô hình tăng trưởng mới không chỉ thiên về kinh tế, cần đặt đúng vai trò của những vấn đề phát triển bền vững như: Tăng trưởng phải đi đôi với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân; tạo thêm công ăn việc làm, giảm tình trạng thất nghiệp; xoá đói, giảm nghèo; giảm chênh lệch giàu nghèo; bảo vệ môi trường; phát triển văn hoá, xã hội...

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục làm rõ các nguồn lực khả thi để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. “Kịch bản tăng trưởng 2 con số là thách thức nhưng phải có cơ sở tính toán cụ thể. Cần tiếp tục làm rõ: Nguồn vốn huy động từ đâu? Vai trò của tiết kiệm nội địa, FDI, thị trường vốn? Cơ chế phân bổ nguồn lực theo thị trường? Nghiên cứu xác định rõ các ngưỡng an toàn vĩ mô như: lạm phát; nợ công; an ninh tài chính...”, Tổng Bí thư yêu cầu.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, đặc biệt, cần quán triệt nguyên tắc hạch toán kinh tế và phân bổ nguồn lực theo hiệu quả. Tăng trưởng cao chỉ bền vững khi mọi nguồn lực - ngân sách, đất đai, tài nguyên, vốn tín dụng, tài sản công - được tính đúng, tính đủ, phân bổ theo hiệu quả và chịu trách nhiệm giải trình.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu chủ động quản trị rủi ro để bảo đảm tăng trưởng cao nhưng an toàn và bền vững, không để các cú sốc vĩ mô, biến động bên ngoài hay bất ổn xã hội làm gián đoạn quỹ đạo phát triển. Điểm cần lưu ý và nhấn mạnh ở đây chính là xây dựng một cơ chế phát triển “chủ động - phòng ngừa linh hoạt - thích ứng”, trong đó mọi quyết định tăng trưởng đều được cân nhắc trong tương quan rủi ro và khả năng chống chịu của nền kinh tế.