Phó Chủ tịch Quốc hội: Chi phí học thêm tăng cao sau Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phản ánh băn khoăn của cử tri về áp lực chi tiêu, giá thuê nhà tại các đô thị lớn, giá điện, giá nước, cũng như chi phí học thêm tăng cao sau Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do việc chuyển dịch dạy thêm ra các trung tâm bên ngoài trường học.

Cử tri còn băn khoăn về áp lực chi tiêu, giá thuê nhà tại các đô thị lớn

Tiếp tục chương trình phiên họp, chiều 2/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2026. Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cử tri và nhân dân cả nước đã đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo ông, cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm sâu sắc, kịp thời, nhân văn trong công tác chăm lo Tết cho nhân dân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong các hoạt động chăm lo Tết tại địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: QH

Đồng tình với đánh giá trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, nhân dân rất phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô ổn định, du lịch phục hồi mạnh mẽ và tăng cao trong kỳ nghỉ Tết 9 ngày.

Theo thống kê, 95% người dân có thu nhập không giảm hoặc tăng lên; các chỉ số công nghiệp, thương mại, FDI và doanh nghiệp đăng ký mới đều tăng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, theo bà Thanh, cử tri còn băn khoăn về áp lực chi tiêu, giá thuê nhà tại các đô thị lớn, cũng như khả năng tăng giá điện, giá nước. Chi phí học thêm cũng tăng cao sau Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do việc chuyển dịch dạy thêm ra các trung tâm bên ngoài trường học.

“Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu gần dân, gây khó khăn cho người dân khi đi giải quyết thủ tục hành chính do khoảng cách xa và quá tải công việc cho cán bộ tại các phường trung tâm”, bà Thanh phản ánh.

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội, vấn đề lãng phí tài sản công sau sáp nhập địa giới hành chính còn chậm được giải quyết. Nhiều cơ sở vật chất không được sử dụng nhưng vẫn phải duy trì cán bộ trông coi, dẫn đến xuống cấp.

“Chính phủ cần có hướng xử lý rõ ràng hơn về việc chuyển đổi công năng hoặc đấu giá các tài sản này”, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

'Tôi mua một hộp mứt thắp hương lên đến 400 nghìn đồng'

Cùng mối quan tâm, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Nguyễn Thanh Hải cho biết, qua thực tiễn tiếp xúc, thấy cử tri rất phấn khởi với không khí đón Tết an toàn, vui tươi và ấm no. Các chỉ số về tai nạn giao thông có những chuyển biến và đã giảm so với thời gian trước cùng kỳ.

Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, bà Hải cũng cho hay, trong dịp Tết, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong thời gian ngắn. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sát Tết được nhận nhiều khoản tiền thưởng. Nhưng khi chi tiêu mua sắm ngoài chợ, giá cả tăng lên rất nhiều nên sức mua của đồng tiền giảm sút.

“Tôi đi chợ ngày 29 Tết, hầu như các thứ đều tăng gấp rưỡi, gấp đôi. Thậm chí, tôi mua một hộp mứt thắp hương lên đến 400 nghìn đồng, trong khi bình thường chỉ khoảng 100 – 120 nghìn đồng. Nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh nhưng việc kiểm soát giá cả ở chợ truyền thống rất yếu. Hầu như không thấy cơ quan quản lý thị trường kiểm soát giá cả và chất lượng tại đó”, bà Hải phản ánh.

Bên cạnh đó, theo bà, năm nay, do kỳ nghỉ Tết dài, nên du lịch thu hút rất nhiều khách. Tuy nhiên, cơ quan quản lý về du lịch, UBND các tỉnh hoặc các cơ quan quản lý địa phương không tiên lượng được hết khối lượng khách du lịch.

“Nhiều điểm du lịch quá tải dẫn đến tình trạng tăng giá phòng, ùn tắc và dịch vụ xảy ra ở một số nơi. Đặc biệt giá vé, giá khách sạn tăng nhanh, tăng mạnh và chất lượng dịch vụ chưa tương xứng với giá trị đồng tiền người du lịch bỏ ra”, bà Hải nói.