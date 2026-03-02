Thành Đoàn Hà Nội ra quân đội hình tình nguyện hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố

TPO - Trong Tháng Thanh niên năm 2026, Thành Đoàn Hà Nội đẩy mạnh triển khai các hoạt động thiết thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Thành phố, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ xung kích tham gia chuyển đổi số và cải cách hành chính; giải quyết 5 điểm nghẽn của Thành phố và xây dựng đô thị văn minh. 8 đội hình thanh niên tình nguyện đã ra quân.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn trao cờ lệnh khởi động Tháng Thanh niên 2026 tới đại diện Thành Đoàn Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng

Chiều 2/3, tại xã Gia Lâm, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức phát động Tháng Thanh niên năm 2026, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) và hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lâm Tùng – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam; bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng

Đồng hành cùng chính quyền, địa phương

Anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, với tinh thần quyết tâm cao của tuổi trẻ, trong Tháng Thanh niên năm 2026, Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội đặt ra 10 chỉ tiêu cơ bản, tổ chức 6 hoạt động cao điểm cấp Thành phố và tập trung vào 4 nhóm nội dung, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia các hoạt động vì lợi ích cộng đồng và xã hội; tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên; công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng; hoạt động đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ, anh Hưng nhấn mạnh, tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia cải cách hành chính, đồng hành với chính quyền, địa phương hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính thông qua các nền tảng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến góp phần hình thành và lan tỏa tinh thần “Thanh niên số - Hành chính số”, xây dựng nền hành chính Thủ đô hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Anh Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tích cực tiên phong trong chuyển đổi số trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò trong công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi; tham gia xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới, xây dựng văn hoá trong kỷ nguyên mới và phát triển kinh tế Thủ đô.

Xung kích, đồng hành với các cấp chính quyền để xử lý 5 điểm nghẽn của Thành phố gồm: Trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đoàn viên, thanh niên cần chuyển dịch mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động thực tế, tập trung vào tinh thần "3 tiên phong" và ứng dụng chuyển đổi số; gắn trách nhiệm của tổ chức Đoàn với nhiệm vụ chính trị địa phương, qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư, địa phương và Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại”, anh Nguyễn Tiến Hưng nói.

8 đội hình tình nguyện tại lễ ra quân.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Ra quân 8 đội hình tình nguyện

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên thành phố ra quân 8 đội hình tình nguyện gồm: Thanh niên hỗ trợ dịch vụ hành chính công; Bình dân học vụ số; Chuyển đổi số cộng đồng; Trí thức trẻ tiên phong đổi mới sáng tạo; Thanh niên xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới; Thanh niên tham gia xây dựng văn hóa trong kỷ nguyên mới; Thanh niên tham gia hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của Thành phố; Thanh niên phát triển kinh tế.

Các đại biểu trồng cây trong chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Đại diện Thành Đoàn Hà Nội tặng quà động viên đội hình tình nguyện tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: Xuân Tùng

Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động hưởng ứng đã diễn ra. Trong đó, Thành Đoàn Hà Nội ký kết chương trình phối hợp công tác với Trung tâm phục vụ Hành chính công thành phố; tặng sân chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng cho tổ dân phố Cửu Việt; khánh thành công trình số hóa di tích lịch sử Đình - Đền - Chùa Sủi.

Kết nạp 40 đoàn viên mới và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét; tổ chức giới thiệu website Hoidongbaucu.quochoi.vn và tập huấn kỹ năng số cho nhân dân; tặng 33 suất quà và học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hiến máu tình nguyện; trồng mới cây xanh.

Nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Tùng

Các đại biểu khánh thành công trình số hoá di tích lịch sử Đình - Đền - Chùa Sủi. Ảnh: Xuân Tùng

Lễ kết nạp đoàn viên mới và trao danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Ảnh: Xuân Tùng