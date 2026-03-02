Bí thư TPHCM Trần Lưu Quang: Tuyến Metro số 2 chắc chắn sẽ nhanh hơn tuyến Bến Thành - Suối Tiên

TPO - Trước phản ánh của cử tri cho rằng dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) thực hiện chậm, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết tiến độ chậm vì nhiều lý do nhưng chắc chắn sẽ nhanh hơn tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Theo ông Quang, so với lúc trước thì giờ cơ chế đền bù đã thoáng hơn, giá đền bù cũng khá hơn. Đồng thời, từ tuyến metro này cũng sẽ xây dựng bộ tiêu chuẩn cho đường sắt đô thị thành phố.

Chiều 2/3, tại trụ sở UBND phường Diên Hồng, TPHCM, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM, đã có tiếp xúc cử tri phường Diên Hồng, Hòa Hưng và Vườn Lài, trước kỳ bầu cử.

Đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM gồm các ứng cử viên ĐBQH: ông Đỗ Đức Hiển - ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; bà Vương Thanh Liễu - Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM; ông Nguyễn Vũ Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Cử tri Phùng Thế Vinh nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phan Anh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phùng Thế Vinh (phường Hòa Hưng) nêu vấn đề chậm tiến độ tại dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Ông Vinh cho rằng hệ thống metro là yếu tố rất quan trọng để một quốc gia phát triển bền vững. Tuy nhiên, tuyến Metro số 2 hiện triển khai quá chậm, đời sống người dân cũng bị ảnh hưởng theo. Cử tri này đề nghị tăng cường giám sát để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Trao đổi với cử tri về vấn đề này, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết tiến độ Metro số 2 chậm vì nhiều lý do nhưng chắc chắn sẽ nhanh hơn tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). “Tôi hứa với mọi người điều đó”, ông Quang khẳng định.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, so với lúc trước thì giờ cơ chế đền bù đã thoáng hơn, giá đền bù cũng khá hơn. Lý giải việc tuyến Metro số 2 chậm, Bí thư Thành ủy TPHCM cho hay đó là từ tuyến metro này phải xây dựng bộ tiêu chuẩn cho đường sắt đô thị thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu trao đổi với cử tri.

Theo ông Quang, hết nhiệm kỳ 2025-2030, TPHCM phải làm xong 3 tuyến metro. Đó là tuyến Metro số 2, tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến thứ 3 quan trọng nhất: tuyến Thủ Thiêm - sân bay Long Thành - để sân bay này hoạt động hiệu quả.

Bố trí 12.700 tỷ đồng để phát triển khoa học - công nghệ

Cũng tại hội nghị tiếp xúc cử tri, người dân các địa phương cũng bày tỏ quan tâm đến câu chuyện chung cư cũ, an sinh xã hội. Cử tri kiến nghị sớm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quyền sở hữu căn hộ chung cư, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của cư dân.

Cử tri Nguyễn Đức Thành (phường Diên Hồng) cho rằng vấn đề an cư, lạc nghiệp tại TPHCM có ý nghĩa then chốt trong việc giữ chân nhân lực và ổn định xã hội. Ông đề nghị cần quan tâm tháo gỡ các “nút thắt” về quỹ đất và thủ tục hành chính, để nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giá rẻ thực sự đến đúng đối tượng; đồng thời có chính sách phù hợp cho lao động trung niên và lao động phổ thông. Cử tri này cũng kiến nghị tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là an ninh mạng.

Đối với chung cư cũ và chung cư “không có giấy tờ”, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nói đây là bài toán khó bởi Nhà nước không thể kham nổi toàn bộ, trong khi cơ chế hiện nay vẫn chưa đủ để xử lý dứt điểm.

Cử tri Nguyễn Đức Thành đơn cử: Chung cư Lý Thường Kiệt hiện cao 5 tầng, nếu cho chủ đầu tư xây lên 10 tầng thì phải tính toán rất kỹ. Xây dựng với mật độ lớn sẽ gây áp lực lên hạ tầng, đặc biệt là giao thông. Đường chưa đủ lớn thì không thể cho xây cao.

Với việc xây nhà cho công nhân, người lao động thuê, Bí thư Thành ủy TPHCM nói đây là cách làm sáng tạo của TPHCM. Liên đoàn Lao động TPHCM đứng ra làm đầu mối để nhà đầu tư mạnh dạn tham gia.

Về an ninh trật tự, Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận đã tốt hơn trước, tình trạng cướp giật trên đường phố đã giảm. Tuy nhiên, thành phố đang đối mặt với thách thức lớn là an ninh mạng, như tình trạng nói xấu, lừa đảo, sử dụng công nghệ AI để dựng hình, dựng thông tin sai sự thật trên môi trường mạng.

Theo người đứng đầu Đảng bộ TPHCM, đây là vấn đề không hề đơn giản. Dù vậy, với tinh thần rất quyết tâm, thành phố đã bố trí khoảng 12.700 tỷ đồng để phát triển khoa học - công nghệ. Thành phố cũng đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ cơ bản không còn ma túy. Đây là mục tiêu rất lớn, đòi hỏi sự đóng góp của nhiều lực lượng và các giải pháp đồng bộ.