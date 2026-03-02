Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

TPO - Chiều 2/3, tại Tuyên Quang, Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã công bố Quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Nội dung tập trung vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cùng một số nhiệm vụ trọng tâm về tăng trưởng kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Đoàn kiểm tra do ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các thành viên.

Toàn cảnh hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát. Ảnh: Duy Tuấn

Theo quyết định, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; triển khai Chỉ thị số 01 ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV; Chỉ thị số 46 ngày 16/5/2025 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Đoàn cũng kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV; việc triển khai Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Kế hoạch kiểm tra được triển khai thành hai đợt: đợt 1 bắt đầu từ ngày 1/3/2026, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 4/2026; đợt 2 từ ngày 1/9/2026, báo cáo trong tháng 10/2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế (nếu có), qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; bảo đảm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào thực tiễn, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; sẽ chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân liên quan phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ, cung cấp thông tin, tài liệu trung thực, chính xác, tạo điều kiện để đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.