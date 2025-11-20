Quy chế theo dõi thực hiện nhiệm vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư giao

TPO - Theo quy chế, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp được cấp quyền truy cập, theo dõi thường xuyên thông tin cập nhật trên hệ thống theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư giao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy chế số 08 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư giao trên hệ thống theo dõi, đánh giá dựa trên dữ liệu và thời gian thực.

Quy chế nêu rõ, về nguyên tắc chung, tất cả nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư giao phải được theo dõi, đôn đốc, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch dựa trên hệ thống theo dõi, đánh giá.

Việc thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quy định có liên quan; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư được thông suốt, liên tục; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong hệ thống chính trị.

Đối với nhiệm vụ thuộc danh mục tuyệt mật hoặc có yêu cầu bảo mật riêng, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện theo quy định riêng của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Theo quy chế, sau khi nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận, chương trình, kế hoạch, đề án, quyết định, quy định và các văn bản thông báo kết luận cuộc họp, ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư được ban hành, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm phân loại nhóm nhiệm vụ, nhiệm vụ giao theo quy định; cập nhật và chuyển theo dõi trên hệ thống theo dõi, đánh giá đầy đủ nội dung thông tin về nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư giao.

Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thông tin phản hồi của các cơ quan, đơn vị về việc triển khai nhiệm vụ có liên quan; rà soát, điều chỉnh, chuyển xử lý nhiệm vụ ngay đến các cơ quan sau khi tiếp nhận phản hồi và xác định lại việc giao nhiệm vụ chưa chính xác. Việc tiếp nhận và xử lý phản hồi của các cơ quan, đơn vị được thực hiện trực tiếp trên hệ thống theo dõi, đánh giá thông qua tài khoản được phân quyền. Hệ thống tự động ghi nhận thời điểm phản hồi, nội dung phản hồi và kết quả xử lý. Văn phòng Trung ương Đảng chịu trách nhiệm xác nhận, cập nhật tình trạng xử lý phản hồi trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận.

Với các cơ quan, tổ chức, đảng viên được giao thực hiện nhiệm vụ, có trách nhiệm rà soát, đối chiếu các thông tin trên hệ thống theo dõi, đánh giá. Cơ quan nhận nhiệm vụ phải xác nhận việc tiếp nhận trên hệ thống trong thời hạn 4 giờ làm việc kể từ khi nhiệm vụ được chuyển đến. Trường hợp phát hiện nội dung giao nhiệm vụ chưa chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền, phải phản hồi trên hệ thống trong vòng 8 giờ làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận để Văn phòng Trung ương Đảng xử lý, điều chỉnh hoặc chuyển đến cơ quan khác thực hiện theo quy định.

Các cơ quan phải cập nhật đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo các nội dung quy định trên hệ thống theo dõi, đánh giá. Việc cập nhật được thực hiện định kỳ theo tiến độ của nhiệm vụ.

Cụ thể, đối với nhiệm vụ có thời hạn dưới 1 tháng, phải cập nhật kết quả khi hoàn thành, chậm nhất 3 ngày làm việc sau thời điểm kết thúc.

Đối với nhiệm vụ có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, cập nhật ít nhất 1 lần vào thời điểm giữa kỳ (sau ½ thời gian thực hiện) và 1 lần chậm nhất 3 ngày làm việc sau thời điểm kết thúc.

Đối với nhiệm vụ có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, phải cập nhật ít nhất 2 lần (vào thời điểm ½ và ¾ thời gian thực hiện) và 1 lần chậm nhất 5 ngày làm việc sau thời điểm kết thúc.

Đối với nhiệm vụ có thời hạn 6 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn, phải cập nhật định kỳ theo tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi các cơ quan, tổ chức, đảng viên được giao nhiệm vụ cập nhật tình hình, kết quả triển khai trên hệ thống theo dõi, đánh giá, trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan được giao theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện nhiệm vụ cập nhật nội dung đánh giá. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp được cấp quyền truy cập, theo dõi thường xuyên thông tin cập nhật trên hệ thống theo dõi, đánh giá; có trách nhiệm cảnh báo, phát hiện dấu hiệu chậm trễ, sai lệch dữ liệu, vi phạm quy trình cập nhật để kịp thời kiến nghị Văn phòng Trung ương Đảng và cơ quan có thẩm quyền xử lý.