Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, 217 đại biểu ở các cơ quan trung ương, 283 đại biểu ở địa phương, đại biểu trẻ tuổi có khoảng 50 đại biểu. Cơ cấu số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tham gia dự kiến là 12- 14 người.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 đại biểu (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 đại biểu (56,6%).

1111qh1.jpg
Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. Ảnh: QH

Nghị quyết quy định dự kiến số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cụ thể, các cơ quan Đảng gồm 10 đại biểu; cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu; các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) là 145 đại biểu; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ gồm 15 đại biểu.

Bộ Quốc phòng (bao gồm bộ trưởng, cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng): 13 đại biểu; Bộ Công an (bao gồm bộ trưởng) là 3 đại biểu. Tòa án nhân dân tối cao có 1 đại biểu; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 1 đại biểu; Kiểm toán Nhà nước 1 đại biểu; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 25 đại biểu.

Cũng theo nghị quyết, dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 đại biểu. Số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương được phân bổ dựa trên cơ cấu định hướng và hướng dẫn.

Trong đó, cơ cấu định hướng là 179 đại biểu - cơ cấu khung để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử. Trong đó bao gồm lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố kiêm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội…

Cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu 104 đại biểu. Đây là cơ cấu linh hoạt để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử, gồm đại diện các ngành khoa học - công nghệ, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật…

Nghị quyết cũng quy định về cơ cấu kết hợp, một người ứng cử đại biểu Quốc hội có thể có nhiều hơn một cơ cấu kết hợp.

Cụ thể, đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoảng 80 - 90 người, trong đó có 12 - 14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

Đại biểu là người ngoài Đảng: 25 - 50 đại biểu; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): khoảng 50 đại biểu (10%); đại biểu tái cử khoảng 160 đại biểu (32%)…

Luân Dũng
#Quốc hội #đại biểu #khóa XVI #trẻ tuổi #đổi mới #cơ cấu #Ủy viên Trung ương #địa phương #đại biểu chuyê trách #Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục