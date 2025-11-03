Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung trách nhiệm người livestream bán hàng

TPO - Liên quan đến dự án Luật Thương mại điện tử, thảo luận tại tổ chiều 3/11, các đại biểu Quốc hội phản ánh nhiều vấn đề "nóng" liên quan đến trách nhiệm của người livestream, nghĩa vụ lưu trữ dữ liệu của nền tảng...

Người livestream bán hàng phải liên đới chịu trách nhiệm

Tại phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng, việc ban hành Luật Thương mại điện tử sẽ giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến thương mại số và tạo cơ sở pháp lý vững chắc để đột phá nền kinh tế số, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Nêu ý kiến, đại biểu Đào Chí Nghĩa (đoàn Cần Thơ) đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các thuật ngữ quan trọng trong dự thảo, tránh xung đột hoặc hiểu không nhất quán với Luật Giao dịch điện tử năm 2023, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Đại biểu Đào Chí Nghĩa. Ảnh: Lâm Hiển

Liên quan đến hoạt động livestream, theo đại biểu, vấn đề này hiện đang phát triển rất mạnh mẽ, nhưng cũng kéo theo nhiều rủi ro về thông tin gian dối. Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung quy định một khoản mới vào Điều 22 về trách nhiệm của người livestream bán hàng.

"Người livestream bán hàng phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn quy định tại khoản 3 Điều 22. Việc xác định mức bồi thường sẽ thực hiện theo pháp luật dân sự”, đại biểu Nghĩa nêu.

Bên cạnh đó, ông Nghĩa cũng đề nghị các nền tảng thương mại điện tử phải có biện pháp ngăn chặn livestream đối với hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo hoặc cần xác nhận trước, đặc biệt là các mặt hàng liên quan đến sức khỏe, dược phẩm.

Cũng liên quan đến vấn đề livestream bán hàng và tiếp thị liên kết, đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo (đoàn Bắc Ninh) cho rằng, đây là vấn đề rất mới, cần rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo làm sao hoạt động này phát triển lành mạnh.

“Vì hoạt động này phải tuân thủ quy định của nhiều luật: Luật An toàn thông tin mạng; Luật Quảng cáo và các luật chuyên ngành. Do đó, cần phải chỉ ra trong luật này sẽ quản lý cái gì, nội dung gì?", đại biểu đặt vấn đề.

Rõ thời hạn lưu trữ dữ liệu

Nêu ý kiến, đại biểu Quàng Thị Nguyệt (đoàn Điện Biên) lưu ý, qua nghiên cứu báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về thương mại điện tử chưa thấy có nội dung đánh giá về việc lưu trữ thông tin, dữ liệu trên các nền tảng thương mại điện tử.

Đại biểu Quàng Thị Nguyệt. Ảnh: Lâm Hiển

Trong khi đó, về trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử, dự thảo Luật quy định: Lưu trữ và bảo đảm khả năng truy cập thông tin, dữ liệu về hàng hóa, dịch vụ đã đăng tải trên nền tảng trong thời gian ít nhất 1 năm kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ dữ liệu và bảo đảm khả năng truy cập thông tin liên quan đến hợp đồng giao kết trong thời gian ít nhất 3 năm kể từ thời điểm giao kết hợp đồng trên nền tảng…

Nữ đại biểu đoàn Điện Biên đề nghị ban soạn thảo cung cấp thông tin về căn cứ lựa chọn yêu cầu về thời hạn lưu trữ thông tin, dữ liệu tại dự thảo luật; việc lưu trữ này đang thực hiện như thế nào? Đồng thời, bà Nguyệt cũng đề nghị đánh giá tác động về chi phí và khả năng đáp ứng của các nền tảng thương mại điện tử đang hoạt động tại Việt Nam.

Về hành vi cấm, đại biểu Nguyệt đề nghị quy định rõ về việc thực hiện các hành vi giả mạo, lừa đảo, lừa dối trên nền tảng thương mại điện tử. Bởi hiện nay, việc giả mạo website của các thương hiệu lớn, giả mạo người nổi tiếng, người có uy tín trong thương mại điện tử rất phổ biến, gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng. Do đó, cần thiết phải bổ sung vào khoản này hành vi giả mạo trên nền tảng thương mại điện tử.