Chủ tịch các tỉnh, thành 'hiến kế' cho tăng trưởng 2 con số

TPO - Sáng 8/1, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa Chính phủ với các địa phương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đã “hiến kế” nhiều giải pháp đột phá nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Triển khai nhanh các dự án hạ tầng chiến lược

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11%.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Hà Nội sẽ hành động quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu, đúng theo tinh thần chỉ đạo mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội: “Đã làm là làm ngay, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng”.

Chủ tịch Hà Nội cũng nhấn mạnh các giải pháp đột phá như thúc đẩy phát triển các dự án, công trình lớn; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn như ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, giải quyết các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh P.V

Thành phố tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách để hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, phát triển đô thị thực chất, hiệu quả; Tiếp tục xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, để tăng trưởng hai con số, năm 2026, thành phố sẽ tập trung khơi thông nguồn lực, đổi mới mô hình quản trị đô thị, triển khai quyết liệt các cơ chế đặc thù, tạo môi trường hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

TP. HCM cũng quyết tâm đột phá hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch tổng thể TP.HCM mới, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa cực, tích hợp, siêu kết nối, tập trung xử lý hiệu quả các điểm nghẽn về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tiến tới thành phố không ma túy…

Rút ngắn thủ tục hành chính, phục vụ doanh nghiệp hiệu quả hơn

Đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 11% trong năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, địa phương này phấn đấu triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, trong đó tập trung các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Lãnh đạo các cơ quan Trung ương, bộ, ngành tham dự Hội nghị.

Cùng với đó, Phú Thọ sẽ triển khai có hiệu quả quy hoạch mới để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, tận dụng những tiềm năng lợi thế và không gian phát triển mới sau sáp nhập. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng cơ chế luồng xanh để rút ngắn thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Tỉnh cũng sẽ tập trung triển khai các dự án, công trình trọng điểm, đặc biệt là các tuyến giao thông liên vùng kết nối với các tuyến cao tốc, trung tâm đô thị. Trong năm 2026 Phú Thọ sẽ thành lập 2 khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia của tỉnh; hoàn thành quy hoạch đô thị hai bên bờ sông Lô và kết nối trục đại lộ sông Hồng với Hà Nội.

Đại diện cho địa phương có tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2025 tại vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết, tỉnh sẽ tập trung khắc phục các bất cập phát sinh, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tăng cường hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Hỗ trợ đặc biệt các dự án có quy mô lớn, có tính lan tỏa…