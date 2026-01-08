Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch các tỉnh, thành 'hiến kế' cho tăng trưởng 2 con số

Văn Kiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 8/1, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa Chính phủ với các địa phương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đã “hiến kế” nhiều giải pháp đột phá nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Triển khai nhanh các dự án hạ tầng chiến lược

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11%.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Hà Nội sẽ hành động quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu, đúng theo tinh thần chỉ đạo mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội: “Đã làm là làm ngay, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng”.

Chủ tịch Hà Nội cũng nhấn mạnh các giải pháp đột phá như thúc đẩy phát triển các dự án, công trình lớn; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn như ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, giải quyết các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm…

c-1.jpg

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh P.V

Thành phố tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách để hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, phát triển đô thị thực chất, hiệu quả; Tiếp tục xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, để tăng trưởng hai con số, năm 2026, thành phố sẽ tập trung khơi thông nguồn lực, đổi mới mô hình quản trị đô thị, triển khai quyết liệt các cơ chế đặc thù, tạo môi trường hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

TP. HCM cũng quyết tâm đột phá hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch tổng thể TP.HCM mới, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa cực, tích hợp, siêu kết nối, tập trung xử lý hiệu quả các điểm nghẽn về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tiến tới thành phố không ma túy…

Rút ngắn thủ tục hành chính, phục vụ doanh nghiệp hiệu quả hơn

Đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 11% trong năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, địa phương này phấn đấu triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, trong đó tập trung các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

z74088738526414e86c5ebd43aae915e38516ccb9ca543-176784244957788386632.jpg
Lãnh đạo các cơ quan Trung ương, bộ, ngành tham dự Hội nghị.

Cùng với đó, Phú Thọ sẽ triển khai có hiệu quả quy hoạch mới để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, tận dụng những tiềm năng lợi thế và không gian phát triển mới sau sáp nhập. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng cơ chế luồng xanh để rút ngắn thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Tỉnh cũng sẽ tập trung triển khai các dự án, công trình trọng điểm, đặc biệt là các tuyến giao thông liên vùng kết nối với các tuyến cao tốc, trung tâm đô thị. Trong năm 2026 Phú Thọ sẽ thành lập 2 khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia của tỉnh; hoàn thành quy hoạch đô thị hai bên bờ sông Lô và kết nối trục đại lộ sông Hồng với Hà Nội.

Đại diện cho địa phương có tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2025 tại vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết, tỉnh sẽ tập trung khắc phục các bất cập phát sinh, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tăng cường hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Hỗ trợ đặc biệt các dự án có quy mô lớn, có tính lan tỏa…

Văn Kiên
#Tăng trưởng hai con số #Chủ tịch Hà Nội #Vũ Đại Thắng #Chủ tịch TPHCM #Phát triển kinh tế #Tăng trưởng kinh tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục