Hội trại tòng quân tại vùng đất lịch sử Chánh Phú Hòa

Phường Chánh Phú Hòa thuộc TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, ghi dấu những chặng đường lịch sử vẻ vang, hào hùng. Nơi đây từng là căn cứ địa vững chắc, nuôi giấu cán bộ và diễn ra nhiều cuộc đấu tranh kiên cường của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến. Chánh Phú Hòa được biết đến với phong trào đấu tranh chính trị và vũ trang bền bỉ.

Gìn giữ và phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng, phường Chánh Phú Hòa còn phấn đấu giữ vững an ninh trật tự (100% khu phố an toàn), phát triển công nghiệp và đô thị, trở thành điểm sáng tại khu vực phía Bắc TPHCM.