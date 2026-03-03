Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Hội trại tòng quân tại vùng đất lịch sử Chánh Phú Hòa

Hương Chi

TPO - Chiều 3/3, tại Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng phường Chánh Phú Hòa (TPHCM) diễn ra Hội trại tòng quân năm 2026. Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em Nguyễn Phạm Duy Trang đã tới dự, động viên các tân binh quân đội, công an tham gia nhập ngũ.

tp-bt-trang-6.jpg
Chiều 3/3, chị Nguyễn Phạm Duy Trang﻿ - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em dẫn đầu đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã tới dự Hội trại tòng quân﻿ năm 2026 tại phường Chánh Phú Hòa (TPHCM).
tp-bt-trang-3.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang quàng khăn cho tân binh. Khăn rằn Nam Bộ, biểu tượng văn hóa gắn liền với hình ảnh người chiến sĩ﻿ cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến.
tp-bt-trang-2.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thăm hỏi, động viên tân binh﻿ tham gia nghĩa vụ công an.
tp-bt-trang-1.jpg
tp-bt-trang-4.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang﻿ lì xì đầu năm, mừng tuổi các tân binh.
tp-bt-trang-8.jpg
tp-bt-trang-5.jpg
Cùng dự Hội trại tòng quân có bà Trần Thị Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Phú Hòa; ông Nguyễn Văn Đội - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Nguyễn Công Quan - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chánh Phú Hòa và hơn 60 tân binh quân đội, công an tham gia nhập ngũ.
tp-bt-trang-9.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang gặp gỡ các thành viên Trại chỉ huy Hội trại tòng quân﻿ năm 2026 tại phường Chánh Phú Hòa.
tp-bt-trang-12.jpg
Lãnh đạo T.Ư Đoàn, phường Chánh Phú Hòa﻿ và các tân binh viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm Liệt sĩ phường Chánh Phú Hòa
tp-bt-trang-11.jpg
tp-bt-trang-10.jpg
Lãnh đạo T.Ư Đoàn, phường Chánh Phú Hòa và các tân binh dâng hương Anh hùng liệt sĩ Đoàn Thị Liên.
tp-bt-trang.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao tặng hai công trình Tủ sách cho thiếu nhi tại phường Chánh Phú Hòa

Phường Chánh Phú Hòa thuộc TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, ghi dấu những chặng đường lịch sử vẻ vang, hào hùng. Nơi đây từng là căn cứ địa vững chắc, nuôi giấu cán bộ và diễn ra nhiều cuộc đấu tranh kiên cường của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến. Chánh Phú Hòa được biết đến với phong trào đấu tranh chính trị và vũ trang bền bỉ.

Gìn giữ và phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng, phường Chánh Phú Hòa còn phấn đấu giữ vững an ninh trật tự (100% khu phố an toàn), phát triển công nghiệp và đô thị, trở thành điểm sáng tại khu vực phía Bắc TPHCM.

tong-quan.jpg
tong-quan1.jpg
tong-quan2.jpg
Hội trại tòng quân năm 2026 tại xã Trừ Văn Thố.
Hương Chi
#Hội trại tòng quân #Chánh Phú Hòa #tân binh #quân đội #đoàn thanh niên #truyền thống #chị Nguyễn Phạm Duy Trang #phường Chánh Phú Hòa

Xem thêm

Cùng chuyên mục