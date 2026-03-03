Đảm bảo nguồn cung khí trong bối cảnh chiến sự Trung Đông

Tổng công khí Việt Nam (PV GAS) vừa cho biết, đơn vị này đã chuẩn bị kế hoạch đảm bảo nguồn khí LNG và LPG cung cấp cho các hoạt động sản xuất công nghiệp trong nước trong bối cảnh những biến động chính trị tại khu vực Trung Đông và toàn cầu.

Theo đó, đối với LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) phục vụ sản xuất điện và công nghiệp, trong nửa đầu năm 2026 PV GAS đã có kế hoạch nhập khẩu 3 chuyến LNG. Riêng tháng 3/2026, PV GAS đã thu xếp thành công 2 chuyến tàu LNG, mỗi chuyến khoảng 70,000 tấn từ Qatar thời điểm trước xung đột và từ Đông Nam Á ở mức giá cạnh tranh, chỉ bằng 50% so với thời điểm hiện tại.

Cùng với đó, lượng hàng tồn kho hiện tại khoảng 15.000 tấn LNG. Với các chuyến hàng nhập khẩu đã thu xếp thành công, PV GAS đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ sản xuất điện đến hết tháng 4/2026.

Từ tháng 5/2026, PVGAS tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung và tìm kiếm thêm nguồn nhập khẩu.

Kho chứa LNG của PV GAS.

PV GAS luôn bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) nhằm huy động tối đa khai thác dầu khí nội địa phục vụ các nhà máy lọc dầu và nhu cầu sản xuất điện, dự kiến sẽ đảm bảo nguồn cung ổn định.

Đối với LPG phục vụ dân dụng và công nghiệp, PV GAS cho biết, nguồn LPG tại Việt Nam chủ yếu đến từ sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu. Trong đó, khoảng 70% sản lượng LPG nhập khẩu của cả nước đến từ thị trường Trung Đông. Chiến sự tại Trung Đông vừa qua đã gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với các sản phẩm dầu khí, tạo nên sự kiện bất khả kháng theo thông lệ quốc tế, tiềm ẩn rủi ro đến việc gián đoạn nguồn cung khí tại Việt Nam. Với vai trò là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp khí, PVGAS đã chủ động triển khai đồng thời các giải pháp như tiếp tục đa dạng hóa nguồn hàng LPG nhập khẩu ngoài Trung Đông. Cân đối nguồn hàng nhập khẩu đảm bảo nhu cầu trong nước so với nhu cầu xuất khẩu cho thị trường nước ngoài.

PV GAS vận chuyển khí LNG cung cấp cho thị trường

Đồng thời tăng lượng LPG sản xuất nội địa của 2 nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Cà Mau phù hợp với việc tăng huy động nguồn khí thiên nhiên trong nước về bờ (dự kiến tăng 5% sản lượng khi cung cấp cho thị trường).Tiếp tục tận dụng mô hình cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp cho khách hàng (đã triển khai từ 2023) để khách hàng có thể sử dụng khí thiên nhiên đường ống, CNG, LNG thay thế cho LPG khi cần.

Với các giải pháp trên, PV GAS vẫn đảm bảo khả năng cung ứng LPG cho nhu cầu trong nước trong tháng 3 và thời gian sắp tới.