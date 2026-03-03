Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đảm bảo nguồn cung khí trong bối cảnh chiến sự Trung Đông

PV

Tổng công khí Việt Nam (PV GAS) vừa cho biết, đơn vị này đã chuẩn bị kế hoạch đảm bảo nguồn khí LNG và LPG cung cấp cho các hoạt động sản xuất công nghiệp trong nước trong bối cảnh những biến động chính trị tại khu vực Trung Đông và toàn cầu.

z7583707798517-fdc37dda7494cba6eece57985f05d919.jpg

Theo đó, đối với LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) phục vụ sản xuất điện và công nghiệp, trong nửa đầu năm 2026 PV GAS đã có kế hoạch nhập khẩu 3 chuyến LNG. Riêng tháng 3/2026, PV GAS đã thu xếp thành công 2 chuyến tàu LNG, mỗi chuyến khoảng 70,000 tấn từ Qatar thời điểm trước xung đột và từ Đông Nam Á ở mức giá cạnh tranh, chỉ bằng 50% so với thời điểm hiện tại.

Cùng với đó, lượng hàng tồn kho hiện tại khoảng 15.000 tấn LNG. Với các chuyến hàng nhập khẩu đã thu xếp thành công, PV GAS đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ sản xuất điện đến hết tháng 4/2026.

Từ tháng 5/2026, PVGAS tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung và tìm kiếm thêm nguồn nhập khẩu.

z7583708443543-73bbaab9e9d5920078709a5a45ce2524.jpg
Kho chứa LNG của PV GAS.

PV GAS luôn bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) nhằm huy động tối đa khai thác dầu khí nội địa phục vụ các nhà máy lọc dầu và nhu cầu sản xuất điện, dự kiến sẽ đảm bảo nguồn cung ổn định.

Đối với LPG phục vụ dân dụng và công nghiệp, PV GAS cho biết, nguồn LPG tại Việt Nam chủ yếu đến từ sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu. Trong đó, khoảng 70% sản lượng LPG nhập khẩu của cả nước đến từ thị trường Trung Đông. Chiến sự tại Trung Đông vừa qua đã gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với các sản phẩm dầu khí, tạo nên sự kiện bất khả kháng theo thông lệ quốc tế, tiềm ẩn rủi ro đến việc gián đoạn nguồn cung khí tại Việt Nam. Với vai trò là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp khí, PVGAS đã chủ động triển khai đồng thời các giải pháp như tiếp tục đa dạng hóa nguồn hàng LPG nhập khẩu ngoài Trung Đông. Cân đối nguồn hàng nhập khẩu đảm bảo nhu cầu trong nước so với nhu cầu xuất khẩu cho thị trường nước ngoài.

z7583708736364-96055543f502e68d9c7e28e7cf74b25e.jpg
PV GAS vận chuyển khí LNG cung cấp cho thị trường

Đồng thời tăng lượng LPG sản xuất nội địa của 2 nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Cà Mau phù hợp với việc tăng huy động nguồn khí thiên nhiên trong nước về bờ (dự kiến tăng 5% sản lượng khi cung cấp cho thị trường).Tiếp tục tận dụng mô hình cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp cho khách hàng (đã triển khai từ 2023) để khách hàng có thể sử dụng khí thiên nhiên đường ống, CNG, LNG thay thế cho LPG khi cần.

Với các giải pháp trên, PV GAS vẫn đảm bảo khả năng cung ứng LPG cho nhu cầu trong nước trong tháng 3 và thời gian sắp tới.

PV
#PV Gas #nguồn khí #LNG #LPG #Trung Đông #cung ứng

Xem thêm

Cùng chuyên mục