Việt Nam 'nắn' đường bay đi châu Âu, hãng Trung Đông được ưu tiên ở Nội Bài

TPO - Vietnam Airlines đã thay đổi lộ trình bay giữa Việt Nam và châu Âu để tránh khu vực chiến sự khu vực Trung Đông, trong khi hàng loạt chuyến bay của các hãng Trung Đông bị hủy, ảnh hưởng gần 3.000 hành khách tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Thời gian bay từ Việt Nam đi châu Âu dài hơn

Trước diễn biến phức tạp của tình hình xung đột tại Trung Đông, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết đã chủ động điều chỉnh đường bay và kế hoạch khai thác các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu nhằm tránh các vùng trời chịu ảnh hưởng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Hãng này thông tin, toàn bộ các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu hiện được khai thác với lộ trình cách xa khu vực xảy ra chiến sự và vẫn đang vận hành an toàn theo kế hoạch. Vietnam Airlines cho biết tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng cũng như chuẩn bị sẵn các phương án khai thác linh hoạt để duy trì hoạt động bay ổn định.

Việc điều chỉnh đường bay có thể khiến thời gian bay kéo dài hơn so với thông thường, đồng thời gây ảnh hưởng dây chuyền đến lịch khai thác của toàn mạng bay. Tuy vậy, hãng khẳng định đây là giải pháp cần thiết trong bối cảnh hiện nay, khi nguyên tắc an toàn luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi quyết định khai thác.

Vietnam Airlines đã điều chỉnh đường bay tránh khu vực Trung Đông. Ảnh: VNA.

Theo cập nhật lúc 8h sáng nay của Cục Hàng không Việt Nam, một số không phận quan trọng trong khu vực đã bị hạn chế hoặc đóng cửa hoàn toàn. Không phận Bahrain đóng cửa toàn bộ từ 21h34 ngày 2/3 đến 4h sáng 3/3 (giờ địa phương). Không phận thủ đô Tehran của Iran cũng đóng cửa toàn bộ FIR đến 8h30 sáng cùng ngày và đồng thời cảnh báo nguy cơ xung đột có thể lan rộng ra vùng biển quốc tế tại vịnh Ba Tư và Biển Oman.

Ngoài ra, không phận Doha của Qatar đóng cửa đến 4h sáng hôm nay, trong khi không phận Jordan được thông báo đóng cửa hàng ngày từ 15h hôm trước đến 6h sáng hôm sau trong giai đoạn từ ngày 2-5/3.

Theo cập nhật kế hoạch bay ngày 3/3 của Cục Hàng không Việt Nam, một số chuyến bay của các hãng hàng không Trung Đông khai thác tại Việt Nam tiếp tục bị gián đoạn hoặc chưa xác định thời điểm khởi hành.

Cụ thể, chuyến bay QR983 của Qatar Airways từ Hà Nội đi Doha dự kiến cất cánh lúc 8h55 hôm nay đã bị hủy, ảnh hưởng 271 hành khách. 2 chuyến bay khác của hãng trên cùng chặng bay là QR977 (giờ khởi hành 19h10 hôm nay) và QR985 (1h45 ngày 4/3) hiện vẫn chưa có thông tin cập nhật về khả năng khai thác.

Hãng Emirates cũng chưa xác nhận kế hoạch khai thác chuyến bay EK395 từ Hà Nội đi Dubai dự kiến khởi hành lúc 0h25 ngày 4/3. Tương tự, chuyến bay EY433 của Etihad Airways từ Hà Nội đi Abu Dhabi dự kiến cất cánh lúc 20h hôm nay cũng đang chờ thông tin mới.

Trong khi đó, các chuyến bay của Turkish Airlines giữa Istanbul và Hà Nội vẫn được khai thác bình thường. Hai chuyến bay chở khách TK252/TK253 với lịch đến - đi tại Nội Bài lúc 7h20 và 8h50 hôm nay cùng chuyến TK164/TK165 với giờ đến - đi 15h25 và 22h55 trong ngày đều hoạt động theo kế hoạch. Chuyến bay vận chuyển hàng hóa TK6313 từ Hà Nội đi Istanbul dự kiến cất cánh lúc 9h25 cùng ngày cũng được khai thác bình thường.

Bố trí chỗ đỗ dài hạn cho máy bay đi Trung Đông bị "mắc kẹt"

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong hai ngày từ 28/2 đến 2/3 đã có 13 chuyến bay của các hãng Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways phải hủy. Tổng cộng khoảng 2.800 hành khách bị ảnh hưởng. Hiện vẫn có 3 máy bay của các hãng này đang phải đỗ lại sân bay Nội Bài để chờ thông tin mới về khả năng khai thác trở lại.

Ngay sau khi nhận được thông báo từ các hãng hàng không, sân bay Nội Bài đã cập nhật tình trạng hủy chuyến lên hệ thống màn hình thông tin chuyến bay (FIDS), đồng thời phát thanh hướng dẫn hành khách đã vào khu vực cách ly quay trở ra để làm việc trực tiếp với đại diện hãng.

Máy bay của Hãng hàng không Qatar Airways tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công.

Đối với những hành khách chưa đến sân bay, các hãng hàng không chủ động gửi email thông báo hủy chuyến và triển khai các chính sách phục vụ theo quy định.

Theo đại diện sân bay Nội Bài, để đảm bảo an ninh hàng không, sân bay duy trì liên lạc thường xuyên với các hãng nhằm cập nhật tình hình và xây dựng phương án bố trí vị trí đỗ cho các tàu bay chưa thể cất cánh do ảnh hưởng từ hoạt động quân sự tại Trung Đông.

Hiện sân bay đang bố trí vị trí đỗ dài hạn cho một máy bay của Emirates và 2 máy bay của Qatar Airways.

Trước những tác động đáng kể đến hoạt động khai thác, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng đã tính toán phương án giảm giá một số loại phí dịch vụ liên quan đến việc dừng, đỗ tàu bay tại sân bay nhằm hỗ trợ các hãng hàng không. Trong trường hợp tình hình kéo dài, ACV cho biết sẽ tiếp tục đánh giá và triển khai các biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Về phía các hãng hàng không Trung Đông đang khai thác tại Việt Nam, nhiều đơn vị đã triển khai chính sách hỗ trợ hành khách như đổi vé (rebooking) hoặc hoàn vé (refund), đồng thời khuyến cáo hành khách thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay trực tuyến trước khi đến sân bay để tránh phát sinh bất tiện.