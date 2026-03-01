Hãng bay hủy chuyến đi Trung Đông, hơn 4.400 khách kẹt tại Nội Bài

TPO - Việc nhiều quốc gia Trung Đông đóng cửa không phận do xung đột leo thang đã khiến loạt chuyến bay từ Nội Bài bị hủy bỏ, đẩy hàng nghìn hành khách vào cảnh "mắc kẹt". Các hãng bay quốc tế đang khẩn trương kích hoạt chính sách bảo vệ quyền lợi cho hành khách như hoàn tiền vé và bố trí khách sạn lưu trú.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), tính đến tối nay (1/3), căng thẳng quân sự leo thang giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran đã khiến hàng loạt quốc gia như Iran, Iraq, Israel, Qatar và UAE thông báo đóng cửa hoặc hạn chế không phận nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn, hoạt động khai thác của các hãng hàng không nước ngoài tại Nội Bài đang bị gián đoạn nặng nề.

Chịu ảnh hưởng lớn nhất là Qatar Airways khi hãng này phải hủy 5 chuyến bay từ Hà Nội đi Doha trong giai đoạn từ 28/2 đến 2/3, khiến khoảng 1.565 hành khách bị ảnh hưởng. Mới nhất là chuyến bay chở khách QR977 (Hà Nội - Doha) dự kiến cất cánh lúc 19h10 hôm nay bị hủy bỏ, khiến thêm 361 hành khách không thể khởi hành. Bên cạnh đó, các chuyến bay vận chuyển hàng hóa mang số hiệu QR8952/QR8953 trên chặng Doha - Hà Nội - Doha cũng đang trong trạng thái phải chờ thêm thông tin.

Máy bay Qatar Airways. Ảnh: Qatar Airways.

Hãng hàng không Emirates cũng phải tạm dừng toàn bộ hoạt động bay đi và đến Dubai cho tới 18h ngày 2/3. Tại đầu Hà Nội, có 725 hành khách của hãng này bị ảnh hưởng. Chuyến bay mang số hiệu EK395 từ Hà Nội đi Dubai dự kiến cất cánh lúc 00h25 ngày 2/3 cũng đã chính thức bị hủy.

Etihad Airways cũng không thể thực hiện các chuyến bay nối Hà Nội với Abu Dhabi. Cụ thể, chuyến bay EY431 khởi hành lúc 20h hôm nay đã bị hủy, khiến 276 hành khách rơi vào cảnh "mắc kẹt".

Đến tối 1/3, có hơn 4.400 khách của các hãng bay Trung Đông tại Việt Nam bị ảnh hưởng do căng thẳng leo thang.

Trong bối cảnh các hãng hàng không khu vực vùng Vịnh đồng loạt phải hủy chuyến, Turkish Airlines là điểm sáng duy nhất tại sân bay Nội Bài khi vẫn duy trì được lịch trình. Báo cáo lúc 19h hôm nay của Cục HKVN cho thấy các chuyến bay chở khách mang số hiệu TK164/TK165 trên chặng Istanbul - Hà Nội - Istanbul vẫn đang được khai thác bình thường và không ghi nhận tình trạng chậm, hủy chuyến.

Hành khách bị kẹt lại sẽ được hỗ trợ đặt lại chuyến bay, đổi vé miễn phí hoặc hoàn tiền vé theo quy định, đi kèm với các dịch vụ hỗ trợ mặt đất và khách sạn. Ảnh: CAA.

Trước tình hình nhiều chuyến bay quốc tế liên tục bị hủy tại Nội Bài, các hãng hàng không đang khẩn trương triển khai các chính sách bảo vệ quyền lợi cho người dùng. Hành khách bị kẹt lại sẽ được hỗ trợ đặt lại chuyến bay, đổi vé miễn phí hoặc hoàn tiền vé theo quy định, đi kèm với các dịch vụ hỗ trợ mặt đất và khách sạn.

Tuy nhiên, các hãng hàng không cũng đồng loạt phát đi khuyến cáo: Hành khách có lịch trình xuất phát từ Nội Bài cần phải chủ động kiểm tra kỹ tình trạng chuyến bay trực tuyến trước khi di chuyển ra nhà ga. Mọi thông tin cập nhật nên được theo dõi qua mục quản lý đặt chỗ trên website chính thức của hãng hoặc liên hệ trực tiếp với các đại lý bán vé để có phương án xử lý lịch trình kịp thời, tránh tình trạng chờ đợi mệt mỏi tại sân bay...