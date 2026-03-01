Khách Việt từ Trung Đông: 'Tôi rất sợ!'

Liên quan đến chiến sự căng thẳng tại Trung Đông, hãng AP đưa tin hàng trăm nghìn hành khách đã bị mắc kẹt hoặc phải chuyển hướng đến các sân bay khác sau khi Israel, Qatar, Syria, Iran, Iraq, Kuwait và Bahrain đóng cửa không phận.

Nhiều du khách Việt mắc kẹt ở vùng chiến sự hoặc khu vực lân cận chia sẻ trải nghiệm thót tim.

Anh Trần Quốc Đạt - du khách Việt kẹt tại phố cổ Tbilisi (Georgia) - phải thay đổi lịch trình và về Việt Nam chậm hơn dự kiến. Tình hình các chuyến bay từ Georgia đi về Đông Nam Á phải quá cảnh Trung Đông nên đều bị hủy. Anh Đạt phải mua vé của hãng Turkey Airlines để bay qua Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), sau đó nối chuyến bay về Việt Nam vào ngày 2/3.

Trong khi đó, travel blogger Vũ Anh Duy giữ tinh thần lạc quan khi tạm an toàn tại Syria. Anh Duy cho biết được người dân bản địa tặng đồ ăn, hỗ trợ nhiệt tình.

Blogger Vũ Anh Duy cập nhật hình ảnh ở Syria.

Hai nhân viên một công ty công nghệ của Việt Nam là Duy An và Đức Trịnh cũng bị kẹt lại Trung Đông, giữa chuyến công tác tới Barcelona (Tây Ban Nha). Hiện tại, Duy An tạm trú ẩn an toàn trong khách sạn ở Dubai (UAE), chờ hãng bay thông tin tiếp. Chuyến bay của anh Đức Trịnh phải đáp khẩn cấp ở Oman, trong khi hành trình cần đến là điểm quá cảnh Doha (Qatar).

Từ Dubai, anh Duy An cho biết tình hình xung quanh khu vực khách sạn tạm ổn. Sáng 1/3 (theo giờ Việt Nam), anh vẫn có thể ra ngoài, check-in tại tòa nhà chọc trời của Dubai. "Hiện tôi chỉ biết ngồi chờ cho đến khi có thông báo mới, Chính phủ đã hỗ trợ cấp visa vô thời hạn", Duy An nói.

﻿ ﻿ Hành khách mệt mỏi chờ đợi trên máy bay rồi lại đợi hàng giờ đồng hồ để nhập cảnh vào Oman. Ảnh: Đức Trịnh.

Anh Đức Trịnh cho biết đã trải qua 24 giờ không ngủ, nhịn đói từ trưa đến sáng hôm sau.

"Theo lịch công tác, ngày 28/2 tôi di chuyển từ Việt Nam sang Barcelona và phải quá cảnh ở Doha (Qatar). Theo dõi hành trình trên màn hình, tôi thấy máy bay gần đến Doha thì quay đầu lại. Ban đầu, tôi nghĩ do thời tiết xấu, nhưng khi đáp xuống Oman, tất cả đều hoang mang vì cơ trưởng không thông báo về sự thay đổi.

Hành khách chờ trên máy bay khoảng 6 tiếng mới được xuống, sau đó tiếp tục xếp hàng khoảng 4 tiếng để làm thủ tục nhập cảnh. Hiện tôi đã về khách sạn nhưng không có hành lý, quần áo. Tình hình tạm an toàn nhưng tôi rất sợ", anh Đức Trịnh chia sẻ vào chiều 1/3 (theo giờ Việt Nam) và nói thêm may mắn vì ở chung phòng với hai người Việt, mọi người dễ dàng trao đổi, hỗ trợ nhau trong hành trình.

Chuyến bay từ Oman về Việt Nam của siêu mẫu Minh Tú bị hủy do tình hình bất ổn tại Trung Đông, cô kẹt lại nước này tương tự trường hợp của anh Đức Trịnh. Theo Minh Tú, tình hình ở Oman yên bình, chưa bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Tuy nhiên, các chuyến bay từ Oman sang quốc gia khác tại khu vực này đã bị hủy, trong khi những chuyến bay tới các nước châu Á bị hoãn. Minh Tú chia sẻ khá hoang mang nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, chờ đợi thông tin về chuyến bay tiếp theo.

Các sân bay Trung Đông rơi vào tình trạng gián đoạn. Ảnh: AP.

Chị Ngô Ngọc Gia Hân - sinh năm 2006 - hiện sống tại Dubai - cho biết, khi chiến sự leo thang, toàn bộ khu ký túc xá sinh viên rung lắc mạnh khiến mọi người hoảng loạn. "Tôi đã ngồi lên máy bay để chuẩn bị sang Georgia nhưng chuyến bay bị hủy phút chót. Vì vậy, tôi cùng một số người bạn phải nhập cảnh lại vào Dubai. Kỷ niệm quá đáng sợ khiến chúng tôi thẫn thờ, bơ phờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng may là chưa tới Georgia, nếu không chúng tôi không biết phải xử lý như thế nào", Gia Hân nói.

Một du khách Việt công tác trong ngành du lịch may mắn hơn vì đã về nước an toàn trước khi sân bay ở Dubai đóng cửa.

"Sáng 28/2, đoàn của chúng tôi rời Dubai trên chuyến bay của Emirates lúc 9h30. Hai tiếng sau, sân bay đóng cửa. Khi nhìn lại những gì đang diễn ra, lòng chỉ còn một cảm xúc duy nhất là may mắn và tạ ơn", một vị khách chia sẻ.