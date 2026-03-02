Ba Bộ lên tiếng về việc đầu tư sân bay Ninh Bình

TPO - Cho ý kiến về đề xuất xây sân bay quốc tế rộng 664 ha tại Ninh Bình, Bộ Xây dựng lưu ý địa phương cần làm rõ phương án tổ chức vùng trời để tránh xung đột không lưu, đồng thời đánh giá kỹ tác động cạnh tranh từ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Ninh Bình, đưa ra những ý kiến đối với Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Ninh Bình. Văn bản này không chỉ nêu quan điểm của riêng Bộ Xây dựng mà còn tổng hợp ý kiến chuyên môn từ các bộ, ngành: Quốc phòng, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Công an... cùng một số hãng hàng không trong nước.

Theo Bộ Xây dựng, Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030 (được phê duyệt năm 2023) chưa xác định vị trí sân bay Ninh Bình. Toàn bộ nhu cầu vận chuyển hàng không của khu vực này thực tế đã được phân bổ cho các cảng hàng không hiện hữu xung quanh như Nội Bài, Gia Bình, Cát Bi và Thọ Xuân.

Chính vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và giao thông đề nghị tỉnh Ninh Bình cần đặc biệt bổ sung đánh giá về sự phân bổ nhu cầu vận tải khi đặt trong thế đối sánh với các loại hình giao thông khác. Trọng tâm là phải làm rõ tác động của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và mạng lưới đường bộ cao tốc đang ngày càng hoàn thiện đối với sản lượng khách của sân bay.

Nhu cầu vận chuyển hàng không của khu vực Ninh Bình thực tế đã được phân bổ cho các sân bay hiện hữu xung quanh như Nội Bài, Gia Bình, Cát Bi và Thọ Xuân. Ảnh: NIA.

Vấn đề quy hoạch vị trí và tĩnh không cũng nhận được nhiều cảnh báo từ các cơ quan chuyên môn. Đề án hiện đưa ra 3 phương án vị trí, tuy nhiên các tọa độ này đều nằm rất gần hệ thống sân bay dân dụng (Nội Bài, Cát Bi, Gia Bình, dự kiến sân bay thứ hai Vùng Thủ đô) và cả sân bay quân sự (Kiến An, Gia Lâm). Điều này dẫn tới nguy cơ gia tăng xung đột không lưu rất lớn, đặc biệt là vào các thời điểm thời tiết xấu hoặc có mật độ bay cao. Do đó, việc tổ chức vùng trời cần được đánh giá trên bình diện tổng thể toàn miền Bắc để đảm bảo tính khả thi, làm cơ sở khoa học xây dựng phương thức bay.

Cùng chung góc nhìn thận trọng, Bộ Tài chính yêu cầu đơn vị lập đề án phân tích rõ sân bay Ninh Bình sẽ mang vai trò chia sẻ gánh nặng cho hệ thống hiện tại hay tạo ra dư địa phát triển mới.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng lưu ý, nếu phát triển theo mô hình sân bay thương mại đại trà trong bối cảnh Đồng bằng sông Hồng đã có mật độ sân bay dày đặc, dự án có thể đối mặt với nguy cơ phân tán nguồn khách, khó duy trì các đường bay ổn định và rủi ro lãng phí nguồn lực đầu tư.

Bên cạnh đó, phương án tài chính đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đang phụ thuộc quá nhiều vào giả định tăng trưởng khách ở mức cao và các chính sách ưu đãi từ Nhà nước, do vậy cần rà soát lại để bảo đảm tính khả thi thực tế.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, tỉnh Ninh Bình cần hoàn thiện đề án và gửi tới Cục Hàng không Việt Nam rà soát, đánh giá trước khi báo cáo Bộ Xây dựng triển khai các bước tiếp theo.

Đầu tháng 12/2025, UBND tỉnh Ninh Bình đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng bổ sung sân bay Ninh Bình vào Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Sân bay dự kiến được đặt tại địa bàn các xã Bình Lục, Bình Mỹ và phường Liêm Tuyền. Theo thiết kế, đây sẽ là cảng HKQT đạt tiêu chuẩn cấp 4E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế; công suất mục tiêu đạt 5 triệu hành khách/năm vào 2030 và nâng lên 10 triệu hành khách/năm vào 2050.