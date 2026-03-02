Dấu ấn 30 năm của The Adora và hành trình kiến tạo niềm tin về dịch vụ mến khách tại Việt Nam

Thị trường tiệc cưới 2026 tại TP.HCM đang khởi động sớm hơn chu kỳ truyền thống. Ngay từ những tuần đầu năm, không khí tư vấn và ký kết hợp đồng đã trở nên nhộn nhịp. Xu hướng “giữ lịch đẹp” cùng tâm lý khai xuân thuận lợi khiến nhiều cặp đôi quyết định chốt tiệc ngay từ quý I, thay vì chờ đến cao điểm giữa năm như trước đây. Trong bức tranh sôi động ấy, sự hiện diện của những thương hiệu lâu năm thể hiện vai trò dẫn dắt và định hình chuẩn mực ngành.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của Dong Phuong Group (1996 – 2026), đơn vị sở hữu hệ thống trung tâm yến tiệc – hội nghị The Adora, Le Dong Phuong và nhà hàng Shang Garden. Hơn ba thập kỷ qua, Dong Phuong Group không chỉ xây dựng những trung tâm tổ chức sự kiện quy mô lớn; doanh nghiệp đã từng bước kiến tạo niềm tin và góp phần định hình chuẩn mực dịch vụ mến khách tại Việt Nam.

Ba thập kỷ kiến tạo niềm tin

Từ những ngày đầu đặt nền móng vào năm 1996, Dong Phuong Group đã lựa chọn con đường phát triển bền vững dựa trên chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Trong quan niệm của doanh nghiệp, ngành yến tiệc không đơn thuần là cung cấp sảnh tiệc hay thực đơn. Đó là ngành của những khoảnh khắc trọng đại – nơi một gia đình bắt đầu, nơi một doanh nghiệp công bố tầm nhìn, nơi những mối quan hệ được hình thành và ghi dấu. Chính cách nhìn nhận đó đã tạo nên triết lý vận hành xuyên suốt của The Adora: đặt chữ tín và giá trị dài lâu làm trung tâm.

Trong bối cảnh ngành dịch vụ yến tiệc ngày càng cạnh tranh, The Adora vẫn kiên định với định vị chất lượng cao, đầu tư đồng bộ vào không gian sảnh tiệc, ẩm thực, đội ngũ nhân sự và quy trình vận hành. Mục tiêu không chỉ dừng ở sự hài lòng, mà hướng đến trải nghiệm trọn vẹn, nơi khách hàng có thể an tâm gửi gắm ngày trọng đại của mình.

Hệ thống 9 chi nhánh phủ khắp TP.HCM

Sau ba thập kỷ phát triển, Dong Phuong Group đã mở rộng thành hệ thống 9 trung tâm yến tiệc – hội nghị tại TP.HCM, tạo thuận tiện cho khách hàng ở nhiều khu vực khác nhau. Hệ thống bao gồm: THE ADORA CENTER (431 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Nhất); THE ADORA LEGEND (32 Hoàng Việt, Phường Tân Sơn Nhất), THE ADORA ATHENA (371 Nguyễn Kiệm, Phường Hạnh Thông); THE ADORA GRANDVIEW (421 Ngô Gia Tự, Phường An Đông); THE ADORA PREMIUM (803 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Mỹ); THE ADORA LUXURY (198 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận); THE ADORA DYNASTY (1A Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành); Le DONG PHUONG Lũy Bán Bích (107 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh); Le DONG PHUONG Nguyễn Văn Quá (491 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận).

Việc phát triển đồng bộ nhiều chi nhánh không chỉ giúp mở rộng quy mô phục vụ mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ sinh thái yến tiệc chuyên nghiệp. Mỗi địa điểm được thiết kế theo phong cách riêng, song vẫn đảm bảo tiêu chuẩn vận hành thống nhất, nhằm mang đến trải nghiệm đồng nhất về chất lượng và dịch vụ.

Tri ân 30 năm niềm tin bằng những ưu đãi đặc biệt

Bước sang năm 2026 – cột mốc 30 năm, The Adora triển khai loạt chương trình ưu đãi và tri ân dành cho khách hàng như một lời cảm ơn sâu sắc đến sự đồng hành suốt thời gian qua. Các cặp đôi ký hợp đồng trong năm kỷ niệm sẽ nhận được những gói trang trí đặc biệt, thiết kế theo xu hướng mới nhất, giúp không gian tiệc cưới trở nên ấn tượng và cá nhân hóa hơn.

Song song đó là hệ thống voucher ưu đãi giá trị, có thể sử dụng cho các hạng mục dịch vụ trong tiệc cưới. Thay vì áp dụng giảm giá đơn thuần, The Adora tập trung gia tăng quyền lợi thực tế, giúp khách hàng chủ động nâng cấp trải nghiệm của mình. Từ thực đơn, thức uống, trang trí đến các tiện ích bổ sung, mỗi cặp đôi đều có thể linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu và phong cách riêng.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, các chương trình kỷ niệm 30 năm không chỉ mang ý nghĩa kích cầu thị trường đang khởi động sớm, mà còn là dịp để The Adora nhìn lại hành trình đã qua và tái khẳng định cam kết về chất lượng. Trong bối cảnh khách hàng ngày càng chú trọng tính cá nhân hóa và trải nghiệm, ưu đãi không chỉ dừng ở con số, mà phải mang lại giá trị thực sự.

Tiên phong chuyển đổi số

Bên cạnh việc đầu tư vào không gian và dịch vụ, năm 2026 cũng đánh dấu bước tiến quan trọng của The Adora trong chuyển đổi số. Doanh nghiệp chính thức ra mắt ứng dụng kết nối The Adora, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng từ giai đoạn tư vấn đến sau sự kiện. Đây được xem là bước đi tiên phong trong ngành yến tiệc – hội nghị, nơi công nghệ được tích hợp để tối ưu hóa quy trình và đảm bảo sự an tâm của Quý khách hàng.

Việc đầu tư vào nền tảng số không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất vận hành mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn: dịch vụ mến khách trong thời đại mới cần kết hợp hài hòa giữa cảm xúc con người và tiện ích công nghệ. The Adora đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối bền vững, nơi khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận thông tin và đồng hành cùng thương hiệu trong nhiều sự kiện khác nhau.

Trọn niềm tin cho hành trình phía trước

Nhìn lại chặng đường từ 1996 đến 2026, Dong Phuong Group không chỉ tự hào về quy mô hệ thống hay số lượng sự kiện đã tổ chức, mà trân trọng hơn cả là sự tin tưởng và giới thiệu từ khách hàng qua nhiều thế hệ. Có những gia đình từng tổ chức tiệc cưới tại The Adora nay quay lại tổ chức tiệc cưới cho con cái. Có những doanh nghiệp đồng hành từ những hội nghị đầu tiên đến các sự kiện công bố chiến lược lớn.

Thị trường hội nghị - tiệc cưới năm 2026 không chỉ khởi động sớm mà còn cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt về chất lượng cạnh tranh. Khi khách hàng ngày càng ưu tiên trải nghiệm và giá trị lâu dài, cuộc đua của ngành không còn nằm ở mức giá thấp nhất mà ở năng lực nâng cao chuẩn mực dịch vụ và tối ưu giá trị hợp đồng. Trong bối cảnh đó, sự tham gia của những thương hiệu có nền tảng vững chắc như The Adora góp phần định hình xu hướng phát triển chuyên nghiệp và bền vững cho toàn thị trường, nơi niềm tin và trải nghiệm khách hàng trở thành mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp.