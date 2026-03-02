Khách đi Trung Đông 'quay xe', doanh nghiệp kích hoạt cơ chế khẩn

TPO - Chiến sự leo thang tại Trung Đông khiến nhiều du khách lo ngại rủi ro an ninh, chủ động tạm hoãn kế hoạch khởi hành. Trước diễn biến này, các doanh nghiệp lữ hành Việt hỗ trợ khách dời tour, điều chỉnh lịch trình nhằm đảm bảo an toàn.

Nhiều khách hàng hủy tour

Trước những diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là việc Dubai tạm thời đóng cửa sân bay và không phận, nhiều doanh nghiệp lữ hành Việt Nam phải khẩn trương điều chỉnh kế hoạch tour.

Tối 1/3, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Anh Vũ - Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt - cho biết hiện doanh nghiệp có 4 đoàn với gần 100 khách dự kiến khởi hành trong thời gian tới, trong đó có đoàn đã hoàn tất đầy đủ thủ tục, bao gồm cả visa.

“Tuyến chính của chúng tôi là Dubai, tuy nhiên từ hôm qua sân bay đã đóng cửa và không phận tạm ngừng hoạt động. Với những khách đã mua tour, có vé và visa nhưng không muốn đi vì lý do an ninh, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ dời chuyến sang thời điểm phù hợp hơn khi tình hình ổn định”, ông Vũ cho biết.

Qatar Airways đã đình chỉ toàn bộ mạng lưới bay tại Doha.

Theo ông Vũ, do đây là trường hợp bất khả kháng nên doanh nghiệp đang làm việc với các hãng hàng không để tìm phương án hỗ trợ khách. Trao đổi sơ bộ, phía hãng cho biết có thể xem xét hoàn hoặc hủy vé trong bối cảnh đặc biệt này, song hiện vẫn chờ thông báo chính thức.

Riêng phần chi phí visa, các công ty lữ hành vẫn đang lúng túng vì khoản phí này do phía nước sở tại thu. Với những đoàn đã hoàn tất visa, doanh nghiệp sẽ tiếp tục trao đổi với đối tác để tìm hướng xử lý tối ưu, đảm bảo quyền lợi cho khách.

“Chắc chắn sự việc ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch điều hành tour và doanh thu của công ty. Tuy nhiên, an toàn của khách hàng vẫn là ưu tiên hàng đầu”, ông Vũ nói.

Hiện doanh nghiệp đang bám sát thông tin từ các hãng bay, cơ quan quản lý hàng không và đối tác địa phương để cập nhật tình hình, từ đó quyết định việc tiếp tục, điều chỉnh hay tạm dừng các tour Trung Đông trong thời gian tới.

Doanh nghiệp kích hoạt cơ chế ứng phó

Theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel, hiện doanh nghiệp đang phục vụ 3 đoàn khách tại Dubai và 1 đoàn tại Ai Cập. Hiện tất cả du khách đều an toàn, tâm lý ổn định, chưa ghi nhận sự cố nào liên quan đến sức khỏe hay an ninh.

Khi có thông tin hạn chế không phận và điều chỉnh khai thác bay, đơn vị lữ hành này đã kích hoạt cơ chế điều hành khẩn, phối hợp với đối tác để đảm bảo lưu trú, ăn uống và các nhu cầu thiết yếu cho khách, duy trì liên lạc thường xuyên giữa hướng dẫn viên và bộ phận điều hành để cập nhật tình hình kịp thời. Doanh nghiệp cũng đã phổ biến khuyến cáo của Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đến toàn bộ du khách.

Du khách trong một chuyến du lịch khu vực Trung Đông. Ảnh: Du lịch Việt.

Bà Khanh nói thêm, về hàng không, Emirates và Qatar Airways đã điều chỉnh, tạm dừng một số hoạt động khai thác và hỗ trợ hành khách đổi, hoàn vé khi cần thiết.

"Với các đoàn dự kiến khởi hành trong tháng 3 có trung chuyển qua Trung Đông, chúng tôi đã tư vấn phương án điều chỉnh tuyến, lùi lịch hoặc thay thế hành trình, trên nguyên tắc ưu tiên an toàn và quyền lợi khách hàng", bà Khanh nói.

Vietravel cho biết đã rà soát kế hoạch khai thác, đa dạng hóa hành trình và tăng cường các tuyến không trung chuyển qua Trung Đông, bao gồm phương án kết nối qua Đông Á hoặc khai thác bay thuê chuyến (charter) khi phù hợp, nhằm giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một điểm trung chuyển duy nhất.

Tương tự, bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty Vietluxtour - cho biết trước những diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông, doanh nghiệp đã chủ động rà soát và điều chỉnh kế hoạch khai thác tour nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho du khách.

Theo bà Thu, tâm lý khách hàng hiện nay rất nhạy cảm với các thông tin liên quan đến an ninh và xung đột. Do đó, công ty luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu trong mọi quyết định vận hành. Các điểm đến thuộc khu vực đang có chiến sự đã được đưa vào danh sách cần xem xét và tạm thời chưa triển khai chương trình mới.

"Trước Tết Nguyên đán, một số đoàn đã khởi hành theo kế hoạch và toàn bộ du khách đã trở về nước an toàn. Hiện tại, chúng tôi chưa xúc tiến thêm các đoàn mới đến khu vực này cho đến khi có đánh giá rõ ràng hơn về mức độ ổn định và an toàn", bà Thu nói.

Đối với thị trường khách quốc tế đến Việt Nam, bà Thu cho hay dù đang trong mùa cao điểm, nguồn khách chủ lực của công ty vẫn tập trung vào các thị trường châu Âu, Mỹ và Đông Bắc Á. Vì vậy, đến thời điểm này, đơn vị chưa ghi nhận trường hợp khách từ Trung Đông gặp vướng mắc do xung đột, cũng như chưa phát sinh tình huống cần hỗ trợ đặc biệt liên quan đến việc thay đổi hoặc gián đoạn hành trình.

Những biến động hiện nay có thể tạo ra tác động ngắn hạn, nhất là đối với hoạt động hàng không và trung chuyển quốc tế. Tuy nhiên, với năng lực điều phối linh hoạt của các hãng hàng không lớn và hạ tầng trung chuyển mạnh, thị trường được kỳ vọng có khả năng phục hồi tương đối nhanh nếu tình hình được kiểm soát.