Xu hướng các cặp đôi Trung Quốc xưng hô ‘bạn cùng phòng’ gây tranh cãi

TPO - Tại Trung Quốc, ngày càng nhiều cặp vợ chồng gọi nhau là “bạn cùng phòng” thay vì những cách xưng hô tình cảm truyền thống. Xu hướng này được cho là nhằm tránh sự sến súa, tuy nhiên, nó cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều, đặc biệt từ những người độc thân.

Từ “người yêu” đến “bạn cùng phòng”

Trên mạng xã hội Trung Quốc, cách gọi bạn đời bằng những từ như ai ren (người yêu), lao gong/lao po (chồng yêu/vợ yêu) bị một bộ phận người trẻ cho là quá tình tứ, thậm chí hơi “lố”. Thay vào đó, nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, chuyển sang dùng các từ như dui you (đồng đội) hay shi you (bạn cùng phòng).

Ảnh minh họa: Getty Images

Trong tiếng Trung, “đồng đội” hay “bạn cùng phòng” hàm ý chỉ một người bạn đồng hành cùng chia sẻ trách nhiệm. Khác với từ “partner” ở phương Tây, vốn có thể chỉ mối quan hệ lãng mạn không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân hay giới tính. Cách gọi này tại Trung Quốc mang sắc thái gần gũi, nhấn mạnh sự hợp tác hơn là yếu tố tình cảm.

Ban đầu, cách xưng hô này phổ biến với các cặp đôi Trung Quốc sinh sống ở nước ngoài, nơi họ phải nương tựa và phối hợp để thích nghi với môi trường mới. Sau đó, xu hướng lan rộng hơn, khi nhiều người cho rằng “đồng đội” phản ánh đúng hơn thực tế cuộc sống hôn nhân hiện đại: Đó là cùng nhau gánh vác áp lực tài chính, công việc và nuôi dạy con cái.

Tranh luận về “tình yêu hay lợi ích”?

Tuy nhiên, không ít người độc thân cho rằng cách gọi này ẩn chứa thông điệp tiêu cực. Một ý kiến bình luận: “Cảm giác như họ đang dùng một từ có chút hài hước, để che giấu sự bất mãn trong một cuộc hôn nhân dựa trên lợi ích hơn là tình yêu.”

Người khác nhận định: “Gọi thế nào thì bạn là thế ấy. Nếu không muốn xưng hô thân mật với bạn đời, có lẽ bạn không thực sự hạnh phúc.”

Ảnh minh họa: Getty Images

Một số ý kiến còn cho rằng cách gọi này “giả tạo” hoặc “lạnh nhạt”, khiến mối quan hệ hôn nhân nghe giống quan hệ đồng nghiệp hơn là vợ chồng. Thậm chí có người mỉa mai: “Chúng tôi đâu có sinh con với đồng nghiệp hay bạn cùng phòng, nên hãy dừng cách gọi này lại.”

Ngoài ra, một bộ phận người dùng mạng cho rằng việc sử dụng những từ này có thể làm sai lệch ý nghĩa ban đầu, gây nhầm lẫn trong giao tiếp thông thường.

Góc nhìn ủng hộ: Tôn vinh sự đồng hành

Ở một góc nhìn khác, nhiều phụ nữ đã kết hôn lên tiếng bảo vệ xu hướng này. Họ cho rằng gọi chồng là “đồng đội” là cách ghi nhận sự chia sẻ trách nhiệm, đặc biệt trong vấn đề tài chính và công việc hàng ngày.

Trong xã hội Trung Quốc hiện đại, việc nam giới tích cực tham gia vào công việc gia đình ngày càng được đánh giá cao, thách thức quan niệm truyền thống “đàn ông kiếm tiền, phụ nữ nội trợ”.

Ảnh minh họa: Getty Images

Theo một nghiên cứu năm 2021 do nhóm chuyên gia đứng đầu bởi giáo sư Fang Xiaoyi tại một trường Đại học thực hiện, những cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm có xu hướng đạt chất lượng cao hơn khi người chồng tham gia tích cực vào việc nhà. Kết quả cũng cho thấy mức độ hài lòng của phụ nữ tăng lên rõ rệt khi bạn đời thể hiện trách nhiệm trong gia đình.

Một người đàn ông chia sẻ quan điểm dung hòa: “Gọi là ‘đồng đội’ còn tốt hơn là gọi nhau bằng cả họ tên. Ít nhất, nó vẫn cho thấy hai người đang ở cùng một đội.”

Hôn nhân thời hiện đại: Lãng mạn hay thực tế?

Dù gây tranh cãi, xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn nhận hôn nhân của thế hệ trẻ Trung Quốc. Thay vì nhấn mạnh yếu tố lãng mạn, nhiều cặp đôi đề cao tính thực tế và tinh thần hợp tác lâu dài.

Ảnh minh họa: Getty Images

Trong bối cảnh áp lực kinh tế và xã hội ngày càng lớn, việc xem bạn đời như một “đồng đội” có thể không làm mất đi tình yêu, mà đơn giản là cách diễn đạt khác của sự gắn bó bền bỉ trong đời sống hôn nhân hiện đại.