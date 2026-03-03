Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Ca sĩ Hòa Minzy thể hiện ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

TPO - Ca khúc "Áo xanh gọi tương lai" của tác giả trẻ Bùi Tuấn Ngọc (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) chính thức trở thành ca khúc của Đại hội với nhịp điệu hành khúc tươi trẻ, lồng ghép khéo léo khẩu hiệu thành lời ca hiệu triệu hứa hẹn tạo nên những màn đồng ca tự hào, thể hiện lời thề sẵn sàng chinh phục ước mơ và “căng buồm ra biển lớn” của thanh niên Việt Nam.

Ca khúc "Áo xanh gọi tương lai" của tác giả trẻ Bùi Tuấn Ngọc (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) chính thức trở thành ca khúc của Đại hội và được ra mắt với phần hòa âm phối khí đến từ nhóm sản xuất âm nhạc DTAP, đặc biệt là phối hợp của ca sĩ Hòa Minzy hòa giọng cùng nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc.

Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ đưa "Áo xanh gọi tương lai" không chỉ vang lên rộn rã trong các sự kiện, hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội mà còn trở thành giai điệu truyền cảm hứng, quen thuộc với đông đảo thanh niên Việt Nam.

Ngay sau công bố, bản audio của ca khúc sẽ được phát hành rộng rãi trên các phương tiện truyền thông báo chí, nền tảng số. Nhằm đưa tác phẩm thực sự hòa nhịp cùng đời sống giới trẻ, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức chuỗi sân chơi tương tác sôi nổi như: Cuộc thi cover, thi trình diễn ca khúc và các thử thách nhảy (dance challenge) trên mạng xã hội.

Đặc biệt, tiếp nối đợt hưởng ứng lan tỏa này, MV chính thức của tác phẩm với sự tham gia góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng sẽ được phát hành trong thời gian sắp tới. "Áo xanh gọi tương lai" sẽ chính thức đồng hành cùng các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và hàng triệu thanh thiếu nhi cả nước, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Diệu Nhi
#Đại hội Đoàn #ca khúc chính thức #thanh niên #Bùi Tuấn Ngọc #Áo xanh gọi tương lai #sáng tác #sự kiện #DTAP #Hòa Minzy #dance challenge

