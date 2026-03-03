Thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường tiếp bước truyền thống cha anh

TPO - Khoác lên màu áo lính, nhiều thanh niên tỉnh Gia Lai đã gác lại công việc, ước mơ riêng để viết tiếp truyền thống cống hiến của tuổi trẻ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Hà Nguyễn Minh Vũ (khu phố 50, phường Quy Nhơn) là một trong những thanh niên tình nguyện nhập ngũ năm nay. Dù đang là giáo viên THCS với công việc ổn định, Vũ vẫn quyết định xin tạm gác lại bục giảng để đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Vũ chia sẻ, trong mọi nhiệm vụ mà thanh niên được giao phó, bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền dân tộc là nhiệm vụ thiêng liêng nhất. “Còn gì vinh dự và ý nghĩa hơn khi được bước vào quân ngũ. Tôi luôn nghĩ tuổi trẻ chỉ thật sự trọn vẹn khi biết cống hiến. Vì vậy, tôi tình nguyện lên đường với tâm thế sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Vũ bày tỏ.

Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) phường Quy Nhơn thăm, động viên và tặng quà Vũ trước khi lên đường nhập ngũ.

Lớn lên trong gia đình có ông ngoại là người có công với cách mạng, Puih Nhiên ở làng Bẹk (xã Ia Grai) sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành người lính. Gác lại dự định vào giảng đường, Nhiên viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội, tiếp nối truyền thống gia đình. “Tôi tình nguyện nhập ngũ vì đó là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của tuổi trẻ”, Puih Nhiên nói.

Với Siu Hà (xã Ia Boòng), quyết định tình nguyện khoác lên màu áo lính không chỉ là lựa chọn nhất thời mà là khát vọng được rèn giũa trong môi trường kỷ luật, bản lĩnh của quân đội giúp bản thân trưởng thành và cống hiến. “Em mong muốn được thử thách bản thân, đóng góp một phần công sức cho đất nước và hoàn thiện mình hơn”, Hà bày tỏ.

Siu Hà viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Phường Quy Nhơn tặng bằng khen các thanh niên có đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Tại xã Tuy Phước Bắc, câu chuyện của hai anh em ruột Nguyễn Gia Nguyễn (SN 2008) và Nguyễn Thành Tín (SN 2006) khiến nhiều người xúc động. Mồ côi cha mẹ, hai anh em hiện đang nương tựa vào nhau để sống, nhưng nghịch cảnh không làm các em chùn bước. Trái lại, càng trở thành động lực để hai anh em mạnh mẽ, sẵn sàng khoác áo lính.

Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc cho biết, trước Tết Nguyên đán, địa phương cũng tổ chức gặp mặt thăm hỏi, tặng quà 17 thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban CHQS xã thường xuyên phối hợp với 26 thôn đội trưởng nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên và gia đình trước, trong và sau Tết. Đến nay, qua nắm bắt tình hình 100% thanh niên an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Công tác khám tuyển được thực hiện chặt chẽ, chính xác.

Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc (thứ 4 từ trái qua) tặng quà cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Hôm ra quân Tháng Thanh niên 2026 (ngày 28/2), bên cạnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, Tỉnh Đoàn Gia Lai cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, gặp gỡ thanh niên trúng tuyển NVQS, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo động lực để thanh niên yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ, phát huy truyền thống yêu nước, trách nhiệm với Tổ quốc.