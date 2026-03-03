Đỗ công chức, đảng viên trẻ Bắc Ninh xung phong thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

TPO - Vừa nhận thông báo trúng tuyển công chức Thi hành án dân sự, với vị trí ổn định mà nhiều người mơ ước, Dương Trung Hiếu (xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh) khiến không ít người bất ngờ khi viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Quyết định tạm gác cơ hội nghề nghiệp để lên đường rèn luyện, cống hiến của chàng trai là đảng viên trẻ đã lan tỏa mạnh mẽ trong ngày hội tòng quân năm 2026.

Mới đây, tại buổi gặp mặt công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh, Dương Trung Hiếu nổi bật giữa hàng ngũ thanh niên chuẩn bị lên đường. Không chỉ bởi thành tích học tập xuất sắc, mà bởi phía sau bộ hồ sơ nghĩa vụ của Hiếu là một quyết định nhiều suy nghĩ: Tạm gác cơ hội trở thành công chức để khoác lên mình màu áo Công an nhân dân.

Trước đó, theo thông báo trúng tuyển, Hiếu được công nhận thi đỗ công chức Thi hành án dân sự do Cục Quản lý thi hành án dân sự, thuộc Bộ Tư pháp tổ chức. Đây là vị trí yêu cầu chuyên môn pháp lý vững vàng, môi trường làm việc ổn định, lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, nhiều cử nhân luật mơ ước.

Tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học Luật Thái Nguyên, là đảng viên trẻ được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, Hiếu hoàn toàn có thể lựa chọn bắt đầu ngay chặng đường công tác chuyên môn. Thế nhưng, thay vì hoàn tất thủ tục để nhận nhiệm vụ, anh viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Đỗ công chức, Dương Trung Hiếu tình nguyện đi nghĩa vụ Công an.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Hiếu nói với giọng điềm tĩnh: “Việc tham gia nghĩa vụ không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần phụng sự nhân dân. Tôi mong muốn được thử thách trong môi trường Công an nhân dân để trưởng thành hơn, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho quá trình công tác lâu dài”.

Quyết định ấy không bộc phát. Sinh ra và lớn lên tại Ngọc Thiện – vùng quê giàu truyền thống cách mạng của tỉnh Bắc Ninh, Hiếu sớm được giáo dục về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc. Trong câu chuyện của mình, anh nhiều lần nhắc đến hai chữ “trách nhiệm”. Trách nhiệm với Đảng khi đã đứng trong hàng ngũ. Trách nhiệm với quê hương khi an ninh, trật tự luôn cần những người trẻ có tri thức, có bản lĩnh chung tay giữ gìn.

Anh Hà Thái Sơn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chia sẻ, trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng cao, đặc biệt ở cơ sở, việc một thanh niên có trình độ đại học, đã trúng tuyển công chức nhưng vẫn xung phong thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân mang ý nghĩa không chỉ cá nhân. Đó là sự lựa chọn đặt lợi ích chung lên trước, coi môi trường rèn luyện thực tiễn là bước đệm quan trọng cho tương lai.

Các thanh niên xã Ngọc Thiện tình nguyện đi nghĩa vụ Công an.

Giữa nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn của thời đại, sự lựa chọn của Dương Trung Hiếu gợi nhắc một giá trị cốt lõi: Trưởng thành không chỉ bằng những vị trí ổn định, mà còn bằng thử thách và cống hiến. Màu áo Công an nhân dân mà anh sắp khoác lên không phải điểm dừng, mà là hành trình rèn luyện để vững vàng hơn trên con đường phụng sự nhân dân.

Trong ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an, ánh mắt của người đảng viên trẻ ánh lên niềm tin. Tin vào môi trường sẽ tôi luyện mình. Tin vào lựa chọn đã cân nhắc kỹ lưỡng. Và tin rằng, dù ở vị trí nào, công chức thi hành án hay chiến sĩ nghĩa vụ, điều quan trọng nhất vẫn là giữ trọn lý tưởng, giữ vững bản lĩnh, sẵn sàng vì bình yên của quê hương, đất nước.