Mở cổng bình chọn trực tuyến đề cử Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

TPO - Vòng bình chọn trực tuyến đề cử 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 diễn ra tới hết ngày 16/3/2026 tại địa chỉ duy nhất https://tainangtrevietnam.vn. Link bình chọn được đăng trên nhiều báo điện tử và hệ thống trực tuyến của tổ chức Đoàn, Hội.

Vòng bình chọn trực tuyến 10 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 diễn ra tại địa chỉ https://tainangtrevietnam.vn thông qua các báo điện tử và các nền tảng trực tuyến của Đoàn, Hội. Thời gian bình chọn từ nay đến hết ngày 16/3/2026.

Hình ảnh cổng bình chọn đề cử GMTVNTB năm 2025. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 2/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã tổ chức công bố 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 vào vòng bình chọn trực tuyến và bắt đầu mở cổng bình chọn.

Bên cạnh việc tổ chức bình chọn trực tuyến, Ban Tổ chức sẽ giao lưu trực tuyến với một số đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 tại một số đơn vị báo chí.

Bình chọn tại địa chỉ https://tainangtrevietnam.vn/

Sau vòng bình chọn trực tuyến, Hội đồng sẽ họp lần 2 để xét chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và các Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Lễ Tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026, tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình tuyên dương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng sẽ có chuỗi hoạt động tri ân tại Thủ đô Hà Nội; tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc, nổi bật thuộc 10 lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật và Quản lý Hành chính Nhà nước. Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Xuân Tùng
