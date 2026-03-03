Lựa chọn đối tượng, địa bàn để triển khai hoạt động trọng điểm trong Tháng Thanh niên

TPO - Tháng Thanh niên năm 2026 của tuổi trẻ toàn lực lượng Công an Nhân dân sẽ tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 6 hoạt động lớn cấp Bộ và 5 hoạt động đồng loạt cấp cơ sở.

Ngày 3/3, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Công an nhân dân (CAND) tổ chức Lễ ra quân, cùng các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026.

Lễ ra quân là chương trình mở đầu cho chuỗi các hoạt động sinh hoạt chính trị và đợt thi đua cao điểm trong Tháng Thanh niên năm 2026 của tuổi trẻ CAND.

Đây cũng là lời hiệu triệu tới thanh niên Công an trên cả nước tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn và kỷ niệm 70 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Thiếu tá Đậu Bá Tuấn phát biểu tại Lễ ra quân.

Tại Lễ ra quân, Thiếu tá Đậu Bá Tuấn - Phó Trưởng ban Thanh niên CAND cho biết, Tháng Thanh niên năm 2026 của tuổi trẻ toàn lực lượng sẽ tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 6 hoạt động lớn cấp Bộ; 5 hoạt động đồng loạt cấp cơ sở và tập trung vào 5 nội dung trọng tâm...

Vì vậy, anh Tuấn kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên trong lực lượng ra sức học tập, rèn luyện, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã lựa chọn; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng.

Các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa trong khuôn khổ Lễ ra quân.

Tuổi trẻ CAND hưởng ứng Tết trồng cây.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ CAND, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an nhấn mạnh, Tháng Thanh niên năm 2026 là khởi động của năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; là thời điểm tuổi trẻ toàn lực lượng CAND bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Bộ Công an lần thứ 23.

Các hoạt động trong Tháng Thanh niên không chỉ là mở đầu cho một năm sôi nổi của tuổi trẻ mà còn là điểm khởi động và tạo đà để thanh niên Công an thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng trong nhiệm kỳ mới.

Để hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh đề nghị, tổ chức Đoàn các cấp cần xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND...; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và lựa chọn đối tượng, địa bàn triển khai các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Đoàn viên, thanh niên CAND tham gia hiến máu hưởng ứng ngay trong khuôn khổ Lễ phát động.

Trong khuôn khổ Lễ phát động, Ban Thanh niên CAND đã triển khai đồng loạt các hoạt động hưởng ứng gồm: Sinh hoạt chính trị, giáo dục lịch sử, truyền thống của lực lượng CAND; chương trình “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” và Ngày hội “Văn hóa thể thao thanh niên CAND” năm 2026...