Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khảo sát 'điểm nóng' sạt lở ở An Giang

TPO - Trong chương trình tiếp xúc cử tri tại xã biên giới Khánh Bình (An Giang), ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp đi khảo sát khu vực sạt lở nghiêm trọng và lắng nghe kiến nghị của cử tri địa phương.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khảo sát điểm nóng sạt lở ở xã biên giới Khánh Bình (An Giang) và ghi nhận các kiến nghị của cử tri địa phương.

Sáng 3/3, trong khuôn khổ chương trình tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại xã biên giới Khánh Bình (An Giang), các ứng cử viên đã đi khảo sát điểm sạt lở nghiêm trọng tại địa phương.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đơn vị bầu cử số 2, tỉnh An Giang, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã lắng nghe 7 nhóm ý kiến tâm huyết của bà con. Các kiến nghị tập trung vào những vấn đề dân sinh cấp thiết và phát triển kinh tế cửa khẩu.

Về hạ tầng biên giới, cử tri Nguyễn Văn Ba đề nghị, sớm nâng cấp cửa khẩu Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế (cả đường bộ và đường sông), đẩy nhanh tiến độ mở mới cửa khẩu phụ Khánh An - Prek Chrey (Campuchia). Chính quyền hỗ trợ thủ tục nhập tịch, cấp căn cước công dân cho người Việt sinh sống ven biên giới Campuchia, giúp họ đủ điều kiện làm việc tại các khu công nghiệp trong nước.

Về sản xuất nông nghiệp, cử tri Phạm Văn Ửng đề nghị, tăng cường kiểm soát phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, có giải pháp căn cơ cho bài toán “được mùa mất giá”, tìm đầu ra ổn định, bền vững cho nông sản địa phương.

Ông Võ Văn Tuân kiến nghị, khẩn trương đầu tư tuyến kè bảo vệ cột mốc 246 (1) đoạn sông Bình Di và sông Hậu - khu vực đang có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Ông Lương Quốc Đoàn trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Về nạn hàng giả trong nông nghiệp, ông khẳng định các cơ quan chức năng, đặc biệt lực lượng công an đang quyết liệt vào cuộc nhằm bảo vệ người sản xuất.

Liên quan đến đầu ra nông sản, ông Đoàn cho rằng, vấn đề cốt lõi hiện nay là tiêu chuẩn. Xã Khánh Bình có sản lượng xoài lớn nhưng chủ yếu xuất khẩu tiểu ngạch. "Chúng tôi sẽ kiến nghị cơ chế, chính sách hỗ trợ bà con sản xuất theo tiêu chuẩn thị trường, nâng cao giá trị và lợi nhuận”, ông Đoàn nói.

Ông Lương Quốc Đoàn cũng cho biết, nếu được tín nhiệm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, sẽ tập trung kiến nghị Quốc hội các nội dung lớn: Đầu tư hạ tầng đồng bộ cho An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất chính sách phát triển công nghiệp, tạo thêm việc làm tại địa phương; xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ nông dân An Giang.

Giữ đúng cam kết “nghe dân nói, đi sát thực tế”, ngay sau buổi tiếp xúc, ông Lương Quốc Đoàn cùng các ứng cử viên đã đến khảo sát thực địa tuyến kè bảo vệ cột mốc biên giới 246 (1). Việc trực tiếp kiểm tra khu vực sông Bình Di và sông Hậu - nơi chịu áp lực sạt lở lớn, để có cơ sở thực tiễn kiến nghị các bộ ngành và Chính phủ sớm có phương án đầu tư kè, bảo vệ đất sản xuất và cuộc sống người dân.