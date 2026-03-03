Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khảo sát 'điểm nóng' sạt lở ở An Giang

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong chương trình tiếp xúc cử tri tại xã biên giới Khánh Bình (An Giang), ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp đi khảo sát khu vực sạt lở nghiêm trọng và lắng nghe kiến nghị của cử tri địa phương.

z7582269794238-7c8c9494cb54a0ef1a4e14db167b9548.jpg
z7582250113501-e85e525f378fcefe044394986eedb796.jpg
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khảo sát điểm nóng sạt lở ở xã biên giới Khánh Bình (An Giang) và ghi nhận các kiến nghị của cử tri địa phương.

Sáng 3/3, trong khuôn khổ chương trình tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại xã biên giới Khánh Bình (An Giang), các ứng cử viên đã đi khảo sát điểm sạt lở nghiêm trọng tại địa phương.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đơn vị bầu cử số 2, tỉnh An Giang, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã lắng nghe 7 nhóm ý kiến tâm huyết của bà con. Các kiến nghị tập trung vào những vấn đề dân sinh cấp thiết và phát triển kinh tế cửa khẩu.

Về hạ tầng biên giới, cử tri Nguyễn Văn Ba đề nghị, sớm nâng cấp cửa khẩu Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế (cả đường bộ và đường sông), đẩy nhanh tiến độ mở mới cửa khẩu phụ Khánh An - Prek Chrey (Campuchia). Chính quyền hỗ trợ thủ tục nhập tịch, cấp căn cước công dân cho người Việt sinh sống ven biên giới Campuchia, giúp họ đủ điều kiện làm việc tại các khu công nghiệp trong nước.

Về sản xuất nông nghiệp, cử tri Phạm Văn Ửng đề nghị, tăng cường kiểm soát phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, có giải pháp căn cơ cho bài toán “được mùa mất giá”, tìm đầu ra ổn định, bền vững cho nông sản địa phương.

Ông Võ Văn Tuân kiến nghị, khẩn trương đầu tư tuyến kè bảo vệ cột mốc 246 (1) đoạn sông Bình Di và sông Hậu - khu vực đang có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

z7582250119362-59f3275499d9f05b56039bf8302dc33a-3735.jpg
Ông Lương Quốc Đoàn trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Về nạn hàng giả trong nông nghiệp, ông khẳng định các cơ quan chức năng, đặc biệt lực lượng công an đang quyết liệt vào cuộc nhằm bảo vệ người sản xuất.

Liên quan đến đầu ra nông sản, ông Đoàn cho rằng, vấn đề cốt lõi hiện nay là tiêu chuẩn. Xã Khánh Bình có sản lượng xoài lớn nhưng chủ yếu xuất khẩu tiểu ngạch. "Chúng tôi sẽ kiến nghị cơ chế, chính sách hỗ trợ bà con sản xuất theo tiêu chuẩn thị trường, nâng cao giá trị và lợi nhuận”, ông Đoàn nói.

Ông Lương Quốc Đoàn cũng cho biết, nếu được tín nhiệm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, sẽ tập trung kiến nghị Quốc hội các nội dung lớn: Đầu tư hạ tầng đồng bộ cho An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất chính sách phát triển công nghiệp, tạo thêm việc làm tại địa phương; xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ nông dân An Giang.

Giữ đúng cam kết “nghe dân nói, đi sát thực tế”, ngay sau buổi tiếp xúc, ông Lương Quốc Đoàn cùng các ứng cử viên đã đến khảo sát thực địa tuyến kè bảo vệ cột mốc biên giới 246 (1). Việc trực tiếp kiểm tra khu vực sông Bình Di và sông Hậu - nơi chịu áp lực sạt lở lớn, để có cơ sở thực tiễn kiến nghị các bộ ngành và Chính phủ sớm có phương án đầu tư kè, bảo vệ đất sản xuất và cuộc sống người dân.

Các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh An Giang gồm: Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Trình Lam Sinh - Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc; anh Nguyễn Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang; ông Bùi Thanh Hồng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Vĩnh Thắng; ông Nguyễn Nhựt Thắng - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Châu Đốc.

Nhật Huy
#An Giang #tiếp xúc cử tri #xã biên giới Khánh Bình #Ứng cử viên Quốc hội #ông Lương Quốc Đoàn #sạt lở #biên giới

Xem thêm

Cùng chuyên mục