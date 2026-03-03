Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn tiếp xúc cử tri

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, sẽ phát huy cao nhất trách nhiệm người đại biểu dân cử; tập trung tham gia quyết sách, tăng cường giám sát, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và chỉ đạo điều hành quyết liệt nhằm tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Ngày 3/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại đơn vị bầu cử số 1. Hội nghị do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh chủ trì.

Đơn vị bầu cử số 1 gồm 8 ứng cử viên, trong đó có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động và cam kết trước cử tri trên địa bàn.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Phạm Đức Ấn cho biết, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề.

Ông nhấn mạnh, với hơn 31 năm công tác, ông đã trải qua nhiều vị trí, lĩnh vực, từ tư vấn pháp lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong ngân hàng thương mại nhà nước, công tác quản lý nhà nước, Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đến nay là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phụ trách Đoàn ĐBQH thành phố Khóa XV. Dù ở cương vị nào ông cũng luôn nêu cao tính kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố khóa XI, sẽ tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, với tinh thần trách nhiệm cao, hành động quyết liệt và hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện thành phố, nâng cao đời sống Nhân dân.

Trong đó, ông nhấn mạnh việc tham gia tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả vào việc thảo luận, quyết định và biểu quyết các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Cam kết phát huy vai trò đại biểu trong xây dựng, ban hành các quyết sách chiến lược, nhất là đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ; thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, công nghiệp theo hướng thông minh, hiện đại, chất lượng và bền vững...

Quang cảnh chương trình tiếp xúc cử tri với ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, sẽ dành nhiều thời gian đi cơ sở, nắm bắt tình hình thực tiễn liên quan đến việc thực thi pháp luật, các nghị quyết của HĐND cũng như đời sống Nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp. Thông qua giám sát, kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập trong cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện để đề xuất hoàn thiện hoặc chấn chỉnh theo thẩm quyền...

Ngoài ra, ông Phạm Đức Ấn cũng khẳng định việc nghiêm túc công tác tiếp công dân theo quy định pháp luật; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đúng thời hạn và thông báo kết quả cho công dân...

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng cam kết sẽ kịp thời chỉ đạo nghiên cứu, xử lý, giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tiếp tục tạo đột phá tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực; nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Đồng thời, thực hiện tốt an sinh xã hội, tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “5 Không”, “3 Có”, “4 An” trong điều kiện mới....