Đà Nẵng quy hoạch lại không gian phát triển đến 2050 như thế nào?

TPO - Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Đà Nẵng khóa X vừa diễn ra đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây được xem là bước ngoặt chiến lược, mở ra quá trình tái định hình toàn diện không gian phát triển của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Ba vùng phát triển, ba trụ cột chiến lược

Theo phương án điều chỉnh, Đà Nẵng được tổ chức thành 3 vùng phát triển rõ nét nhằm phát huy tối đa lợi thế từng khu vực. Trong đó, Vùng kinh tế công nghiệp – đô thị, dịch vụ ven biển phía Đông tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu. Đây là trung tâm chiến lược với hệ thống hạ tầng kết nối quốc tế và quốc gia đồng bộ, tập trung các hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ chất lượng cao. Khu vực này sẽ là hạt nhân kinh tế đa chức năng, nơi hội tụ các trung tâm tài chính, công nghệ, du lịch biển và các ngành công nghiệp hiện đại.

Đà Nẵng sẽ định hình không gian phát triển mới sau khi sáp nhập với Quảng Nam.

Ở phía Tây, Vùng nông nghiệp, lâm nghiệp trung du và miền núi được định hướng phát triển bền vững, lấy sản xuất nông – lâm nghiệp làm nền tảng gắn với bảo vệ rừng và nâng cao đời sống người dân. Thành phố chú trọng phát triển các loại dược liệu quý như sâm Ngọc Linh, quế Trà My, sa nhân, đẳng sâm; đồng thời khai thác tiềm năng kinh tế mới từ thị trường tín chỉ carbon – lĩnh vực được kỳ vọng mở ra nguồn thu bền vững trong bối cảnh chuyển đổi xanh toàn cầu.

Vùng biển và hải đảo, bao gồm toàn bộ khu vực ven biển được phân cấp quản lý và quần đảo Hoàng Sa, được xác định là không gian phát triển kinh tế biển tổng hợp, du lịch và dịch vụ biển chất lượng cao. Mục tiêu đặt ra không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn gắn chặt với bảo đảm quốc phòng – an ninh và bảo tồn đa dạng sinh học biển.

Song hành với phân vùng phát triển, Đà Nẵng định hình 3 cụm động lực tăng cường liên kết vùng. Cụm đô thị – thương mại – tài chính – du lịch – di sản phía Bắc tại khu vực Đà Nẵng – Hội An – Điện Bàn; Cụm công nghiệp – thương mại – dịch vụ – đô thị mới liên kết Bắc – Nam tại Nam Hội An; và Cụm công nghiệp – logistics – khoa học công nghệ phía Nam tại Chu Lai – Tam Kỳ – Núi Thành.

Các hành lang kinh tế Bắc – Nam dọc đường Đông Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh và hành lang Đông – Tây theo các quốc lộ 40B, 14E, 14D, 14G… sẽ mở rộng không gian phát triển về phía Tây, kết nối Tây Nguyên, Nam Lào, Bắc Campuchia và hành lang kinh tế quốc tế Đông – Tây. Đây là bước đi nhằm đưa Đà Nẵng vượt khỏi phạm vi một đô thị ven biển đơn lẻ để trở thành trung tâm kết nối liên vùng và xuyên quốc gia.

Chuỗi đô thị đa trung tâm và khát vọng đô thị đặc biệt

Theo quy hoạch, đến năm 2030, thành phố sẽ có 30 đô thị, gồm 20 đô thị hiện hữu và 10 đô thị mới; trong đó có 7 đô thị mở rộng và 13 đô thị cải tạo, chỉnh trang. Mô hình chuỗi đô thị đa trung tâm được lựa chọn nhằm tránh áp lực dồn nén lên khu vực lõi, đồng thời tạo ra các cực tăng trưởng mới.

Đà Nẵng sẽ có 30 đô thị, mở rộng không gian hướng biển.

Một yêu cầu xuyên suốt là đô thị đặc biệt của Đà Nẵng phải có bản sắc riêng, nhấn mạnh hệ sinh thái di sản văn hóa thế giới và lợi thế không gian biển – núi – đô thị đặc thù. Việc kiểm soát phát triển ven biển theo mô hình vệ tinh, tránh giãn nở chuỗi kéo dài gây áp lực hạ tầng, được coi là điều kiện tiên quyết để bảo đảm phát triển bền vững

Quy hoạch cũng đặt trọng tâm vào phát triển đồng bộ 5 loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không. Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng được nâng cấp đạt cấp 4E; Cảng hàng không Quốc tế Chu Lai đạt cấp 4F, hướng tới trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế và trung tâm công nghiệp – dịch vụ hàng không.

Cảng Liên Chiểu được đầu tư mới với công suất 50 triệu tấn/năm; khai thác hiệu quả Tiên Sa, Thọ Quang; hình thành trung tâm logistics đa phương tiện gắn với luồng Cửa Lở tiếp nhận tàu 50.000 DWT. Các tuyến MRT, LRT được định hướng phát triển nhằm nâng cao tỷ lệ vận tải công cộng.

Đặc biệt, thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ thông tin trọng điểm, dẫn dắt chuyển đổi số khu vực và quốc gia. Khu kinh tế Chu Lai được xác định là hạt nhân phát triển lớn của miền Trung; Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang là đầu mối kết nối với Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan. Khu Thương mại tự do Đà Nẵng và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tài chính số.