Đà Nẵng: Thị trường đất nền 'xoay trục' về phía Nam

TPO - Trong năm qua, thị trường bất động sản Đà Nẵng phục hồi và tăng trưởng tích cực. Không chỉ thanh khoản cải thiện, nguồn cung gia tăng, mà xu hướng dịch chuyển dòng vốn về phía Nam thành phố cũng dần hình thành, đặc biệt sau khi không gian phát triển được mở rộng nhờ sáp nhập.

Tận dụng tốt dư địa sau sáp nhập

Theo báo cáo của DKRA, năm 2025, thị trường bất động sản TP. Đà Nẵng có nhiều diễn biến tích cực. Trong đó, phân khúc đất nền ghi nhận nguồn cung mới tăng 79%, gấp 4,2 lần so với năm 2024; lượng tiêu thụ đạt khoảng 60% trên tổng cung sơ cấp.

Thị trường bất động sản Đà Nẵng tăng trưởng tích cực trong năm 2025.

Phân khúc căn hộ tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây với mức tăng 74% so với cùng kỳ. Thanh khoản thị trường ở mức tích cực, lượng tiêu thụ tăng 94% so với năm 2024, giao dịch phần lớn tập trung ở các dự án mới mở bán trong năm.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng năm 2025 của Thống kê TP. Đà Nẵng chỉ ra rằng, hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 21,18% và là ngành có mức tăng cao nhất trong khu vực dịch vụ, chủ yếu nhờ thị trường từng bước phục hồi và nhiều dự án được tái khởi động.

Theo ông Trần Văn Vũ - Trưởng Thống kê TP. Đà Nẵng, năm 2025, thị trường bất động sản Đà Nẵng ghi nhận sự phục hồi rõ nét sau giai đoạn trầm lắng trước đó, với mức độ sôi động gia tăng trên hầu hết các phân khúc.

Hoạt động đầu tư, giao dịch và triển khai dự án được khơi thông nhờ sự cải thiện của môi trường pháp lý, sự phục hồi của du lịch, cùng việc công bố và triển khai nhiều quy hoạch, dự án hạ tầng trọng điểm.

Giá bất động sản khu vực ở Hội An tăng khoảng 36%.

Ở góc độ thị trường, ông Hà Nghiệm - Giám đốc Batdongsan.com.vn chi nhánh Đà Nẵng, nhìn nhận, sau sáp nhập, Đà Nẵng là thành phố hưởng lợi nhiều nhất khi tranh thủ được quỹ đất cũng như không gian phát triển một cách mạnh mẽ của khu vực Quảng Nam cũ và thương hiệu, mô hình chính trị thành phố hiện đại của Đà Nẵng cũ.

“Thị trường bất động sản của TP. Đà Nẵng đang có sự phát triển rất mạnh mẽ và bền vững trên tất cả các phân khúc. Riêng về mức độ quan tâm, nhu cầu về tìm kiếm bất động sản của Đà Nẵng trong năm qua đã tăng tới 29%, cao nhất khu vực”, ông Nghiệm nói.

Bất động sản Đà Nẵng cũng có sự tăng trưởng về giá rất tốt, nhất là khu vực ở sườn phía Đông cũng như là những khu vực, quận huyện giáp ranh trước khi sáp nhập. Trong đó, khu vực Sơn Trà tăng khoảng 32%, khu vực Ngũ Hành Sơn tăng cao nhất đến 48%, khu vực Điện Bàn cũ tăng khoảng 22%, khu vực ở Hội An đã tăng khoảng 36%...

Thị trường đất nền “xoay trục” về phía Nam

Nếu năm 2025 được xem là năm phục hồi thanh khoản, thì năm 2026 được dự báo là giai đoạn thị trường định hình lại trục phát triển.

DKRA dự báo trong năm 2026, đất nền và căn hộ vẫn là các phân khúc “đáng tiền” của thị trường bất động sản Đà Nẵng. Trong đó, phân khúc đất nền với nguồn cung mới duy trì tình trạng khan hiếm với khoảng 500 – 600 sản phẩm được mở bán mới.

Nguồn cung phân khúc đất nền sẽ dịch chuyển về phía Nam Đà Nẵng.

Sức cầu chung của thị trường duy trì đà phục hồi ngắn hạn, lượng tiêu thụ phân bổ chủ yếu ở các dự án có quy mô lớn, kết nối vùng thuận lợi, được triển khai bởi các chủ đầu tư uy tín/thương hiệu lớn trên thị trường.

Thị trường thứ cấp duy trì đà phục hồi cả về mức giá cũng như thanh khoản, nhóm các sản phẩm đã hoàn thiện pháp lý, thuộc tổ hợp khu đô thị có mức độ đô thị hóa cao, kết nối vùng thuận lợi… là chủ lực giao dịch của thị trường.

Đáng chú ý, DKRA nhận định, nguồn cung thị trường sẽ dịch chuyển về phía Nam Đà Nẵng, trở thành khu vực chủ lực trong năm tới, đặc biệt là các địa bàn như: phường Ngũ Hành Sơn, phường Điện Bàn Đông, xã Chiên Đàn, xã Núi Thành…

Theo Thống kê TP. Đà Nẵng, thời gian qua, thị trường bất động sản xuất hiện sự phân hóa giữa các khu vực, trong đó khu vực trung tâm và vùng giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Nam trước đây nổi lên là điểm đến thu hút dòng vốn đầu tư, trong khi một số khu vực khác vẫn diễn biến chậm hơn.

Ông Nguyễn Minh Hiếu - Giám đốc Sàn kinh doanh Hội sở của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Đất Xanh Miền Trung, cho rằng, với phân khúc đất nền, hai khu vực được đánh giá có dư địa tăng trưởng tốt là Tây Bắc Đà Nẵng và khu vực Đông Nam – giáp Bắc Quảng Nam (cũ).

Việc phát triển tuyến du lịch Đà Nẵng – Hội An và khơi thông sông Cổ Cò tạo động lực cho khu vực phía Nam Đà Nẵng.

Trong đó, các khu vực như Điện Bàn, Bình Dương… được đánh giá có tiềm năng nhờ định hướng mở rộng không gian đô thị Đà Nẵng cùng với việc phát triển tuyến du lịch Đà Nẵng – Hội An và khơi thông sông Cổ Cò.

Theo ông Đoàn Thanh Phong - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Dana, trong bối cảnh quỹ đất ở khu vực trung tâm Đà Nẵng ngày càng hạn chế, thị trường được dự báo sẽ mở rộng dần ra các khu đô thị vệ tinh và vùng ven như khu vực Điện Nam – Điện Ngọc.

Cùng với tiến trình tháo gỡ các vướng mắc pháp lý kéo dài, quỹ đất tại những khu vực này được kỳ vọng sẽ có dư địa tăng giá rõ nét. Thực tế cho thấy, sau khi hoàn thiện pháp lý, nhiều khu vực ven biển đã ghi nhận mặt bằng giá tăng mạnh, phản ánh sức cầu thực tế của thị trường.

Trong bối cảnh không gian đô thị được mở rộng sau sáp nhập, cùng áp lực khan hiếm quỹ đất khu trung tâm, xu hướng “xoay trục” xuống phía Nam được nhìn nhận không chỉ là dịch chuyển ngắn hạn về nguồn cung, mà có thể trở thành trục phát triển mới của thị trường bất động sản Đà Nẵng trong giai đoạn tới.