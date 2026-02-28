Lợi ích khách hàng khi sống tại Van Phuc City

Giữa một TP.HCM náo nhiệt và phát triển từng ngày, việc sở hữu một ngôi nhà với giới tinh hoa không khó. Nhưng sở hữu một không gian sống mang lại chuỗi lợi ích toàn diện từ sức khỏe, tinh thần đến tài chính là một đặc quyền khan hiếm mà chỉ Van Phuc City mới đáp ứng đầy đủ các lợi ích trên.

Tận hưởng không gian xanh trong lành tại Van Phuc City

Lợi ích sống khỏe từ không gian trong lành

Mua nhà tại Van Phuc City là một quyết định đầu tư thông minh để khách hàng nhận về những lợi ích thực tế, đo đếm được bằng chất lượng sống mỗi ngày.

Lợi ích đầu tiên và cũng là giá trị đắt giá nhất mà khách hàng nhận được chính là một môi trường sống trong lành hoàn toàn tách biệt khỏi khói bụi và tiếng ồn đô thị. Tại Van Phuc City, khách hàng không cần phải mơ ước về một kỳ nghỉ dưỡng xa xôi bởi mỗi ngày sống tại đây đã là một liệu trình chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Công viên ven sông The Long Park dài 3,4km.

Nhờ địa thế bán đảo với 3 mặt giáp sông Sài Gòn và dải công viên ven sông The Long Park dài 3,4km, khách hàng nhận được lợi ích trực tiếp là nền nhiệt độ luôn thấp hơn bên ngoài từ 2 đến 3 độ C. Luồng gió tươi từ sông nước liên tục luân chuyển giúp ngôi nhà luôn thông thoáng, mang lại sự sảng khoái và tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng cho việc làm mát ngôi nhà.

Với 60% diện tích dành cho mảng xanh và mặt nước từ sông Sài Gòn, Hồ Đại Nhật 16ha và Kênh Sông Trăng uốn lượn, khách hàng được hưởng lợi ích từ một bộ lọc không khí tự nhiên khổng lồ của thiên nhiên, giúp hấp thụ khí thải và bụi mịn, trả lại bầu không khí vô cùng trong lành cho không gian sống. Đây là lợi ích đặc biệt quan trọng đối với những gia đình có người già và trẻ nhỏ, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ lá phổi trước thực trạng ô nhiễm đáng báo động.

Đặc biệt, không gian xanh ngút ngàn thu hút cư dân có thói quen tập thể dục, dạo bộ mỗi ngày. Cư dân nhận được lợi ích về sức khỏe, thể lực, sự dẻo dai và kéo dài tuổi thọ mà không một phòng gym hiện đại nào có thể sánh được.

Lợi ích tái tạo năng lượng và cân bằng tâm trí

Sống tại Van Phuc City, khách hàng nhận được một "tấm vé bảo hiểm" cho tinh thần và tâm trí.

Khoa học đã chứng minh việc tiếp xúc với mặt nước và cây xanh giúp giảm tức thì nồng độ hormone gây căng thẳng. Khách hàng nhận được lợi ích từ những khoảnh khắc an yên ngắm nhìn mặt sông êm ái hay dạo bước dưới tán cây cổ thụ tại công viên xanh mát.

60% diện tích tại Van Phuc City dành cho mảng xanh và mặt nước.

Và một trong những lợi ích đặc biệt khác mà khách hàng có được chính là tầm nhìn khoáng đạt, không bị che chắn. Sở hữu tầm nhìn hướng sông Sài Gòn không chỉ mang lại sự thư thái mà còn là niềm tự hào về vị thế cá nhân khó ai có thể sánh bằng.

Giúp khách hàng gia tăng giá trị tài sản

Bên cạnh giá trị sống, khách hàng tại Van Phuc City còn nhận được những lợi ích về kinh tế và phong thủy cực kỳ to lớn.

Dưới góc nhìn phong thủy, thế đất bán đảo được dòng sông Sài Gòn ôm trọn chính là nơi tích tụ vượng khí "Tụ thủy sinh tài". Khách hàng an cư tại đây nhận được lợi ích phong thủy thịnh vượng, thu hút tài lộc, giúp sự nghiệp hanh thông, rộng mở và duy trì tài lộc bền vững cho cả gia tộc.

3 mặt Van Phuc City được sông Sài Gòn ôm trọn

Mặt khác, khi quỹ đất ven sông tại TP.HCM ngày càng khan hiếm thì việc sở hữu một căn nhà tại Van Phuc City mang lại lợi ích tài chính rõ ràng khi giá trị bất động sản nơi đây luôn tăng trưởng không ngừng và có tính thanh khoản cực kỳ cao. Đây không chỉ là nơi để ở mà là một kênh đầu tư an toàn và hiệu quả nhất.

Đặc biệt, khách hàng khi an cư tại Van Phuc City còn để lại cho con cháu không chỉ là một khối tài sản vật chất khổng lồ mà là một môi trường sống hoàn hảo để con trẻ phát triển toàn diện cả thể lực lẫn trí lực. Một nền tảng giáo dục, bệnh viện quốc tế và cộng đồng văn minh, giàu có, tri thức chính là món quà vô giá mà bất cứ ông bà, cha mẹ nào cũng khao khát dành cho con cháu mình.

Có thể thấy, Van Phuc City dành tặng cho khách hàng chuỗi lợi ích vô giá: Sức khỏe từ hơi thở, bình yên trong tâm hồn và sự thịnh vượng trong tài chính. Đó là sự lựa chọn xứng tầm để mỗi ngày trôi qua đều là một hành trình tận hưởng những giá trị sống xứng tầm.

Van Phuc City (Khu đô thị Vạn Phúc), Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình, TP.HCM