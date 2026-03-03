Bà Nguyễn Thị Tuyến làm Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ

TPO - Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025- 2030.

Ngày 3/3, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Tuyến được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025- 2030.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, sinh ngày 25/7/1971, quê quán TP. Hà Nội; có trình độ Tiến sĩ Xây dựng Đảng, cử nhân luật kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 13 và 14.

Bà từng làm Phó Chủ tịch huyện Chương Mỹ, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tây (cũ), Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Từ tháng 10/2020, bà Tuyến giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Từ tháng 11/2024, bà Nguyễn Thị Tuyến giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.