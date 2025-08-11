Bà Nguyễn Thị Tuyến giữ chức Bí thư Đảng uỷ Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Sáng 11/8, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tham dự đại hội có các đại biểu khách mời và 120 đảng viên ưu tú, đại diện cho gần 700 đảng viên của toàn Đảng bộ Trung ương Hội.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự đại hội. Ảnh: PV.



Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xác định tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, tinh thần đổi mới, năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam hoạt động hiệu quả, hướng về cơ sở, thiết thực với hội viên, phụ nữ và người dân...



Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ghi nhận, đánh giá cao Đảng bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã bám sát chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ, tạo sự đồng thuận cao thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: PV.



Nhắc tới số lượng Hội viên Phụ nữ chiếm 50% dân số cả nước, ông Đỗ Văn Chiến cho rằng, Đảng bộ cần đề ra giải pháp để phát huy truyền thống vẻ vang anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang để mỗi phụ nữ tiếp tục đóng góp công sức của mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập cao.



Ông Đỗ Văn Chiến gợi ý, đại hội cần thảo luận, thống nhất về nhận thức, hành động quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, tạo chuyển biến thực chất kết quả triển khai hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân theo mô hình mới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

“Làm sao phát huy được sức mạnh, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, trong nhân dân, đóng góp sức mình cùng xây dựng đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Việc sắp xếp, tinh gọn để bộ máy mạnh hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc hơn. Nếu không làm được thì không đạt được mục đích, yêu cầu đề ra", ông Đỗ Văn Chiến nói.



Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị công bố Quyết định thành lập Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam: "Bộ máy mới phải có tư duy mới, cách làm mới, hiệu quả mới. Nếu bộ máy mới vẫn tư duy cũ, cách làm cũ thì không được", nhấn mạnh, với bộ máy mới, với vị thế mới, mỗi đảng viên cần có những giải pháp chiến lược trong công tác tham mưu, phải đối diện với thực tế xã hội như: Tỷ lệ sinh con giảm dần, già hóa dân số phải đối mặt, phụ nữ làm thế nào để duy trì và đóng góp gì để thực hiện nội dung này? Cần làm gì để duy trì bình đẳng giới và chăm lo cho trẻ em nói chung, nhất là trẻ em gái ở vùng biên giới, hải đảo như thế nào?...

Ông Đỗ Văn Chiến trao các quyết định chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chỉ định bí thư,phó bí thư Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: PV.



Theo ông Đỗ Văn Chiến, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo: Không ai sát dân, gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân bằng cán bộ Mặt trận, đoàn thể. Dân đói, dân thiếu thốn, khó khăn, cán bộ Mặt trận, đoàn thể phải biết, giúp đỡ, vượt quá khả năng phải báo cáo cấp ủy đề nghị với chính quyền giải quyết.

Ông Đỗ Văn Chiến nêu, Đảng, Nhà nước đã dành ngân sách, huy động xã hội hóa xóa trên 300.000 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ khó khăn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; mới đây, Đảng, Nhà nước đã quyết định miễn giảm học phí cho học sinh; quyết định xây dựng trường học nội trú, bán trú cho 243 xã biên giới, dân tộc miền núi, tạo điều kiện cho con em vùng khó khăn học tập.

Từ đó, ông Đỗ Văn Chiến gợi ý: MTTQ, các đoàn thể đang ở đâu và sẽ làm gì, tham gia cái gì cần nghiên cứu kỹ lưỡng, xuất phát từ thực tiễn, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện. Chúng ta có thể vận động xã hội, đóng góp để các cháu được hỗ trợ bữa ăn trưa được không?.



Ông Đỗ Văn Chiến trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Tuyến. Ảnh: PV.



Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chỉ định bí thư, phó bí thư Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030; quyết định chỉ định tham gia ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.