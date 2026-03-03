Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ô tô lao vào công trường mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế tử vong tại chỗ

A Lù - Thành Đạt
TPO - Liên tiếp trong ngày 3/3, tại khu vực thi công mở rộng tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai qua địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông, khiến một tài xế tử vong tại chỗ, một người khác bị thương.

Theo thông tin từ đơn vị quản lý, vận hành tuyến, khoảng 10h15 cùng ngày, tại Km183+800 (đoạn qua xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai), một xe ô tô bán tải màu trắng mang BKS 89A-668.xx khi đang lưu thông trên cao tốc, bất ngờ đâm vào rào tôn bảo vệ bên đường, sau đó lao vào khu vực đang thi công mở rộng. Cú va chạm mạnh khiến nam tài xế tử vong tại chỗ. Phần rào tôn bảo vệ công trường bị hư hỏng, phương tiện biến dạng nặng.

tai-nan-1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn tại km 194 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: NDCC

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua lại và phối hợp xử lý vụ việc.

Đến khoảng 13h cùng ngày, tại Km194 (đoạn qua xã Bảo Hà), một xe con mang BKS 30L-664.xx đâm vào rào chắn công trường. Vụ việc khiến tài xế bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Đại diện đơn vị quản lý cho biết, thời điểm xảy ra các vụ tai nạn, thời tiết tại khu vực khô ráo, trời nắng, tầm nhìn đảm bảo. Hệ thống an toàn giao thông như biển báo, rào chắn và thiết bị cảnh báo tại khu vực thi công được bố trí đầy đủ theo quy định.

tai-nan-2.jpg
Ôtô lao ra khỏi đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế tử vong tại chỗ. Ảnh: NDCC

Trước đó, chiều 26/2, tại Km159+350 (đoạn qua xã Tân Hợp), trên tuyến cao tốc này, ô tô mang BKS 30K-391.xx đã đâm vào rào tôn bảo vệ rồi lao vào khu vực thi công, khiến hai người bị thương.

Hiện nguyên nhân các vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

