Tăng cường giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri

TPO - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Hòa (An Giang), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI nhấn mạnh quyết tâm tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, bảo vệ quyền lợi người dân và thúc đẩy cơ chế phù hợp cho Đồng bằng sông Cửu Long.

Sáng 3/3, tại xã Vĩnh Hòa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thuộc đơn vị bầu cử số 7 (gồm các xã: An Biên, Đông Thái, Vĩnh Hòa, Tây Yên, Đông Hòa, Vân Khánh, Đông Hưng, An Minh, Tân Thạnh, Vĩnh Bình, U Minh Thượng, Vĩnh Phong và Vĩnh Thuận).

Trình bày chương trình hành động, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam điểm qua một số thuận lợi, khó khăn của tỉnh An Giang. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, bà Liên cam kết tập trung vào 3 trọng tâm trong chương trình hành động.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên trình bày chương trình hành động.

Bà Liên cam kết, tham gia sâu vào quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, khả thi, tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. “Pháp luật không thể ở trên trời, phải giải quyết vấn đề của cuộc sống”, bà Liên nhấn mạnh.

Cùng đó, ứng viên Nguyễn Quỳnh Liên cũng hứa, sẽ thúc đẩy cơ chế, chính sách phù hợp cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và An Giang theo hướng “thuận thiên”, thích ứng biến đổi khí hậu nhưng vẫn bảo đảm tăng trưởng. Cùng Đoàn ĐBQH tỉnh làm cầu nối với Chính phủ, bộ ngành để các chương trình đầu tư về thủy lợi, nông nghiệp, môi trường, giảm nghèo giai đoạn 2026 - 2030 đi đúng trọng tâm, tránh dàn trải.

Cuối cùng, bà Liên cam kết, sẽ tăng cường giám sát, phát huy vai trò Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; bảo đảm chính quyền cơ sở hoạt động minh bạch, nhất là trong lĩnh vực đất đai, thủ tục hành chính và chính sách an sinh.

Với tư cách ứng cử viên nữ, bà Liên cho biết, sẽ quan tâm hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, nhóm yếu thế; kiên quyết đấu tranh với bạo lực gia đình, tội phạm xâm hại và lừa đảo qua mạng. “Khi được trao niềm tin, tôi sẽ lắng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin; theo đuổi kiến nghị của cử tri đến cùng”, bà Liên cam kết.

Các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang.

Nhấn mạnh vai trò cầu nối và giám sát đến cùng

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, ông Nguyễn Việt Thắng - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, nếu được tín nhiệm, sẽ tập trung vào 3 nội dung: Làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội; kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, quan liêu; theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết kiến nghị của người dân. Cùng đó, sẽ tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật phải bảo đảm tính khả thi, lâu dài, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và tạo hành lang pháp lý an toàn cho phát triển.

Theo ông Thắng, địa phương vẫn còn những “nút thắt” như tình trạng “được mùa mất giá”, thiếu cơ chế khai thác lợi thế vùng, việc làm cho lao động nông thôn… Do đó, nếu trúng cử, khi tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, ông sẽ cân nhắc hài hòa giữa lợi ích quốc gia và nguyện vọng chính đáng của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Huy Hoàng - cử tri xã Vĩnh Hòa bày tỏ sự phấn khởi khi được nghe chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Theo ông Hoàng, vấn đề “được mùa mất giá” vẫn là nỗi trăn trở lớn của nông dân, trong khi giá vật tư nông nghiệp liên tục tăng.

Theo cử tri xã Vĩnh Hòa, nếu không có giải pháp đồng bộ về thị trường, bình ổn giá và hỗ trợ sản xuất, người nông dân sẽ rất khó vươn lên, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Đại diện cử tri xã Vĩnh Hòa đặt câu hỏi cho các ứng cử viên. Ảnh: Nhật Huy.